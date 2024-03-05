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В Украине дешевеет топливо — какие цены будут завтра на АЗС

5 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 марта - сколько будет стоить бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. По состоянию на среду, 6 марта, цены на бензин и автогаз упали. Больше всего подешевел именно автогаз. Средняя цена на этот вид горючего упала на 8 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 марта
Цены на топливо в Украине на 6 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 6 марта

По данным мониторингового сайта, 6 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,84 грн/л;
  • А-95 — 51,33 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,83 грн/л,
  • А-95 — за 51,34 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,25 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,67 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,89 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 марта
Цены на топливо в Украине на 6 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 6 марта

6 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

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Напомним, мы писали зачем чистить ремни безопасности в автомобиле и как это сделать. Для чистки ремней безопасности не понадобится ни специального оборудования, вероятно, все необходимое уже есть у большинства автомобилистов дома.  

Мы также рассказывали о ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира в 2024 году. Цены на кроссоверы и внедорожники в рейтинге начинаются от 96 000 долларов и доходят до миллионных отметок.    

  

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