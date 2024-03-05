Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 марта - сколько будет стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. По состоянию на среду, 6 марта, цены на бензин и автогаз упали. Больше всего подешевел именно автогаз. Средняя цена на этот вид горючего упала на 8 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 6 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 6 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,84 грн/л;

А-95 — 51,33 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизельное топливо — 51,72 грн/л;

сжиженный газ — 27,88 грн/л.

A-95+ — 54,83 грн/л,

А-95 — за 51,34 грн/л,

бензин А-92 — за 48,25 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,67 грн/л,

сжиженный газ — 26,89 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 6 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

6 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

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