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В Україні дешевшає пальне — які ціни будуть завтра на АЗС

5 березня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 6 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на середу, 6 березня, ціни на бензин та автогаз трохи впали. Найбільше здешевшав саме автогаз. Середня ціна на цей вид пального впала на 8 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 6 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 6 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 6 березня

За даними моніторингового сайту, 6 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,84 грн/л;
  • А-95 — 51,33 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,72 грн/л;
  • скраплений газ — 27,88 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,83 грн/л,
  • А-95 — за 51,34 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,25 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,67 грн/л,
  • скраплений газ — 26,89 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 6 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 6 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 6 березня

6 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали навіщо чистити ремені безпеки в авто та як це зробити. Для чищення ременів безпеки не знадобиться жодного спеціального обладнання, ймовірно, все необхідне вже є у більшості автомобілістів вдома. 

М и також розповідали про ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році. Ціни на кросовери та позашляховики в рейтингу починаються від 96 000 доларів й сягають мільйонних позначок.   

  

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