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В Украине дорожает бензин — какие цены будут завтра на АЗС

11 марта 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Стоимость горючего на украинских АЗС меняется почти каждый день. По состоянию на вторник, 12 марта, цены на бензин немного выросли. Удорожание коснулось бензина марки А-95. Цена на него в среднем выросла на 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 марта
Цены на топливо в Украине на 12 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 12 марта

По данным мониторингового сайта, 12 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,91 грн/л;
  • А-95 — 51,51 (+0,05) грн/л;
  • А-92 — 48,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,83 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,83 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,84 грн/л,
  • А-95 — 51,33 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 51,72 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 марта
Цены на топливо в Украине на 12 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 марта

12 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали о ТОП-10 лучших моделей BMW в 2024 году. Некоторые автомобили баварского производителя оказались надежнее других, даже в пределах одного периода производства.  

М   и также рассказывали, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля. Большинство автопроизводителей напрямую запрещают использование присадок в ДВС, все остальные, по меньшей мере, не рекомендуют.

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