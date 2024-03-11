Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожен день. Станом на вівторок, 12 березня, ціни на бензин трохи зросли. Здорожчання торкнулось бензину марки А-95. Ціна на нього в середньому зросла на 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 12 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 12 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,91 грн/л;

А-95 — 51,51 (+0,05) грн/л;

А-92 — 48,49 грн/л;

дизельне пальне — 51,83 грн/л;

скраплений газ — 27,83 грн/л.

A-95+ — 54,84 грн/л,

А-95 — 51,33 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,72 грн/л,

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

12 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році. Деякі автомобілі баварського виробника виявилися надійнішими за інші, навіть в межах одного періоду виробництва.

М и також розповідали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля. Більшість автовиробників напряму забороняють використання присадок у ДВЗ, всі інші, щонайменше, не рекомендують.