Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow В Україні дорожчає бензин — які ціни будуть завтра на АЗС arrow

В Україні дорожчає бензин — які ціни будуть завтра на АЗС

11 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожен день. Станом на вівторок, 12 березня, ціни на бензин трохи зросли. Здорожчання торкнулось бензину марки А-95. Ціна на нього в середньому зросла на 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 12 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 12 березня

За даними моніторингового сайту, 12 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,91 грн/л;
  • А-95 — 51,51 (+0,05) грн/л;
  • А-92 — 48,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,83 грн/л;
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,84 грн/л,
  • А-95 —  51,33 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 51,72 грн/л,
  • скраплений газ — 27,88 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 12 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 12 березня

12 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році. Деякі автомобілі баварського виробника виявилися надійнішими за інші, навіть в межах одного періоду виробництва. 

М и також розповідали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля. Більшість автовиробників напряму забороняють використання присадок у ДВЗ, всі інші, щонайменше, не рекомендують.

ціни на паливо
бензин
авто
гроші
АЗС
паливо
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися