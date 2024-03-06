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В Украине обновились цены на заправках — сколько будет стоить топливо завтра

6 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Украине обновились цены на заправках — сколько будет стоить топливо завтра
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. По состоянию на четверг, 7 марта цены на бензин и автогаз остались неизменными по сравнению с предыдущим днем.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 марта
Цены на топливо в Украине на 7 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 7 марта

По данным мониторингового сайта, 7 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,84 грн/л;
  • А-95 — 51,33 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,86 грн/л,
  • А-95 — 51,38 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,27 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 51,75 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 марта
Цены на топливо в Украине на 7 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 7 марта

7 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" - 46,97 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что создан автомобиль, который будет облетать пробки . Калифорнийский стартап Alef Aeronautics уже собрал 2850 предварительных заказов на электромобиль Alef Model A, который способен взлетать вертикально и пролетать над землей до 200 км. Футуристический двухместный электрокар стоит 300 000 долларов.  

М   и также рассказывали, что в странах ЕС изменились цены на подержанные автомобили. За последние два года оптовые цены на машины с пробегом в Евросоюзе оказались самыми низкими.

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