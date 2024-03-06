В Україні оновились ціни на заправках — скільки буде коштувати пальне завтра

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на четвер, 7 березня, ціни на бензин та автогаз залишились незмінними в порівнянні з попереднім днем.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 7 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,84 грн/л;

А-95 — 51,33 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизельне пальне — 51,72 грн/л;

скраплений газ — 27,88 грн/л.

A-95+ — 54,86 грн/л,

А-95 — 51,38 грн/л,

бензин А-92 — 48,27 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,75 грн/л,

скраплений газ — 27,97 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

7 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, що створено автомобіль, який облітатиме затори. Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics вже зібрав 2 850 попередніх замовлень на електромобіль Alef Model A, який здатен злітати вертикально та пролітати над землею до 200 км. Футуристичний двомісний електрокар коштує 300 000 доларів.

М и також розповідали, що в країнах ЄС змінилися ціни на вживані авто. За останні два роки гуртові ціни на машини з пробігом в Євросоюзі виявилися найнижчими.