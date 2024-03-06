Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow В Україні оновились ціни на заправках — скільки буде коштувати пальне завтра arrow

В Україні оновились ціни на заправках — скільки буде коштувати пальне завтра

6 березня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Україні оновились ціни на заправках — скільки буде коштувати пальне завтра
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на четвер, 7 березня, ціни на бензин та автогаз залишились незмінними в порівнянні з попереднім днем.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 7 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 7 березня

За даними моніторингового сайту, 7 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,84 грн/л;
  • А-95 — 51,33 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,72 грн/л;
  • скраплений газ — 27,88 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,86 грн/л,
  • А-95 —  51,38 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,27 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 51,75 грн/л,
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 7 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 березня

7 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що створено автомобіль, який облітатиме затори. Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics вже зібрав 2 850 попередніх замовлень на електромобіль Alef Model A, який здатен злітати вертикально та пролітати над землею до 200 км. Футуристичний двомісний електрокар коштує 300 000 доларів. 

М и також розповідали, що в країнах ЄС змінилися ціни на вживані авто. За останні два роки гуртові ціни на машини з пробігом в Євросоюзі виявилися найнижчими.

ціни на паливо
бензин
авто
гроші
АЗС
паливо
ціни в Україні
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки