Цены на топливо в Украине на 8 марта — сколько будет стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. На пятницу, 8 марта, цены на бензин, дизтопливо и автогаз на украинских АЗС несколько выросли. При этом увеличилась стоимость почти всех видов горючего. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цены на него выросли в среднем на 14 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 8 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 8 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,90 грн/л;

А-95 — 51,38 грн/л;

А-92 — 48,43 грн/л;

дизельное топливо — 51,74 грн/л;

сжиженный газ — 27,87 грн/л.

A-95+ — 54,87 грн/л,

А-95 — 51,40 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 51,77 грн/л,

сжиженный газ — 27,98 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 8 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

8 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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М и также рассказывали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Ответ может сбить с толку, ведь он зависит от условий эксплуатации машины и привычек вождения конкретного автовладельца.