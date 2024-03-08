Ціни на пальне в Україні станом на 8 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на п'ятницю, 8 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього зросли в середньому на 14 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 8 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 8 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,90 грн/л;

А-95 — 51,38 грн/л;

А-92 — 48,43 грн/л;

дизельне пальне — 51,74 грн/л;

скраплений газ — 27,87 грн/л.

A-95+ — 54,87 грн/л,

А-95 — 51,40 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,77 грн/л,

скраплений газ — 27,98 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 8 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

8 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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М и також розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Відповідь може збити з пантелику, адже вона залежить від умов експлуатації машини та звичок водіння конкретного автовласника.