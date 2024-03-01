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В правительстве готовятся к повышению тарифов — как и когда изменятся цены

1 марта 2024 11:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — известно, как и когда правительство может изменить цены
Коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В правительстве Украины готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

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Как отметил эксперт, предложения по повышению тарифов поступали еще минувшей осенью, однако теперь готовятся принять решение на политическом уровне.

В частности, речь идет о росте стоимости электрической энергии. В настоящее время Министерство энергетики активно рассматривает повышение тарифов. Ожидается, что цены будут увеличивать в несколько волн и первая может прийтись на конец весны.

"Произойдет это, вероятно, в два этапа. Первый — в мае или июне, поднятие ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — отметил Попенко.

По словам специалиста, автоматически изменится стоимость обслуживания многоквартирного дома максимально на 15%. Также это может затронуть цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сообщил эксперт.

Олег Попенко подчеркнул, что повышения стоимости коммунальных услуг не избежать. В частности, вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) обуславливает соответствующие процессы.

Стоит отметить, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы в стране обещали не повышать. На увеличение цены на горячую воду, отопление, газ установлен мораторий на время военного положения.

В частности, сейчас тариф на электроэнергию для населения равняется 2,64 грн/кВт-час. Кабмин утвердил этот уровень с 1 июня 2023 года.

Стоимость газа для большинства бытовых потребителей, являющихся клиентами Нафтогаза, составляет 7,96 грн за кубометр.

Что еще нужно знать

Напомним, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине остается актуальным. Однако пока правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Мы также писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
цены на квартиры
электроэнергия
газ

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