Тарифы в Украине — известно, как и когда правительство может изменить цены

В правительстве готовятся к повышению тарифов — как и когда изменятся цены
В правительстве Украины готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.
Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.
Что будет с тарифами весной
Как отметил эксперт, предложения по повышению тарифов поступали еще минувшей осенью, однако теперь готовятся принять решение на политическом уровне.
В частности, речь идет о росте стоимости электрической энергии. В настоящее время Министерство энергетики активно рассматривает повышение тарифов. Ожидается, что цены будут увеличивать в несколько волн и первая может прийтись на конец весны.
"Произойдет это, вероятно, в два этапа. Первый — в мае или июне, поднятие ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — отметил Попенко.
По словам специалиста, автоматически изменится стоимость обслуживания многоквартирного дома максимально на 15%. Также это может затронуть цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение.
"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сообщил эксперт.
Олег Попенко подчеркнул, что повышения стоимости коммунальных услуг не избежать. В частности, вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) обуславливает соответствующие процессы.
Стоит отметить, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы в стране обещали не повышать. На увеличение цены на горячую воду, отопление, газ установлен мораторий на время военного положения.
В частности, сейчас тариф на электроэнергию для населения равняется 2,64 грн/кВт-час. Кабмин утвердил этот уровень с 1 июня 2023 года.
Стоимость газа для большинства бытовых потребителей, являющихся клиентами Нафтогаза, составляет 7,96 грн за кубометр.
Что еще нужно знать
Напомним, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине остается актуальным. Однако пока правительство не планирует повышать тарифы на свет.
Мы также писали, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.
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