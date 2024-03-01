Тарифи в Україні — відомо, як і коли уряд може змінити ціни

Комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz.ua

В українському уряді готуються до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

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Що буде з тарифами навесні

Як зазначив експерт, пропозиції щодо підвищення тарифів надходили ще минулої осені, проте зараз готуються ухвалити рішення на політичному рівні.

Зокрема, йдеться про зростання вартості електричної енергії. Зараз Міністерство енергетики активно розглядає підвищення тарифів. Очікується, що ціни будуть збільшувати у кілька хвиль і перша може припасти на кінець весни.

"Відбуватиметься це, ймовірно, у два етапи. Перший — у травні або червні, підняття очікується в середньому до 3,5-4 грн", — зазначив Попенко.

За словами фахівця, автоматично зміниться вартість обслуговування багатоквартирного будинку максимально на 15%. Також це може торкнутися цін на теплопостачання та гаряче водопостачання.

"Зокрема, розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — повідомив експерт.

Олег Попенко наголосив, що підвищення вартості комунальних послуг не уникнути. Зокрема, вступ України до Європейського Союзу (ЄС) зумовлює відповідні процеси.

Варто зауважити, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи в країні обіцяли не підвищувати. На збільшення ціни на гарячу воду, опалення, газ встановлено мораторій на час воєнного стану.

Зокрема, зараз тариф на електроенергію для населення дорівнює 2,64 грн/кВт-год. Кабмін затвердив такий рівень з 1 червня 2023 року.

Вартість газу для більшості побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, становить 7,96 грн за кубометр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні залишається актуальним. Проте поки що уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.