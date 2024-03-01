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Стоимость горючего продолжает расти — на АЗС обновили цены на бензин

1 марта 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине на 2 марта — сколько будет стоить бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на топливо в Украине несколько выросли за последние сутки. В субботу, 2 марта, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза повысилась на 1-2 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 2 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 2 марта

По данным мониторингового сайта, 2 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,87 грн/л;
  • А-95 — 51,40 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,66 грн/л,
  • А-95 — за 51,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,98 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,40 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,89 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 2 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 2 марта

2 марта топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.

  

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