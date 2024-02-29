Штраф за сожжение сухой травы — спасатели напомнили об ответственности

Ликвидация возгорания сухостоя. Фото: ГСЧС

На территории разных областей Украины за последние дни наблюдается увеличенное количество пожаров на открытых просторах. Спасатели напомнили, что за подобные нарушения законом предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В ГСЧС рассказали, что в разных уголках Украины за последние дни участились возгорания на открытых территориях — только за прошедшие сутки на Днепропетровщине произошло 56 пожаров в экосистемах, общая площадь которых достигала более 48 га.

В Донецкой области спасатели ликвидировали 19 пожаров, однако огнем уничтожено более 38 гектаров сухой растительности. В последние дни пожары возникали в Кировоградской, Винницкой и Харьковской областях и в Запорожье.

"Призываем людей бережно относиться к земле и природе, соблюдать правила пожарной безопасности и обязательно помнить, что экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать!" — подчеркнули в ГСЧС.

Какие штрафы предусмотрены за поджог сухой травы

Согласно статье 77 Земельного кодекса, за поджог сухой травы в Украине предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей, что составляет от 170 до 340 гривен.

Однако предпринимателям и должностным лицам за такое нарушение придется заплатить больше. Согласно этой статье, им придется отдать от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 850 до 1190 гривен.

Также следует отметить, что размер штрафа может зависеть от размера территорий, где сжигают сухую растительность, а также от последствий. В определенных случаях штраф может достигать 3 тысяч гривен. К примеру, если поджог совершили на территории природно-заповедного фонда, то придется заплатить от 90 до 150 тысяч гривен.

В случае если при пожаре погибнут люди, то поджигателя предусмотрено наказание в виде до пяти лет лишения свободы.

Что еще нужно знать

Напомним, что с приходом весны в Украине активизируется нелегальная торговля редкими краснокнижными растениями — преимущественно подснежниками. Чтобы предотвратить уничтожение этих редких растений, государство ввело штрафы для тех, кто продает или срывает первоцветы.

Мы также писали о том, что в Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.