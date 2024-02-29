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Відповідальність за спалення сухої трави — які штрафи загрожують правопорушникам

29 лютого 2024 10:42
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Ірина Шпак
редактор
Штраф за спалення сухої трави — рятувальники нагадали про відповідальність
Ліквідація загоряння сухостою. Фото: ДСНС
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На території різних областей України останніми днями спостерігається збільшена кількість пожеж на відкритих просторах. Рятувальники нагадали, що за подібні порушення законом передбачені штрафи.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У ДСНС розповіли, що в різних куточках України за останні дні почастішали займання на відкритих територіях — лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га.

У Донецькій області рятувальники ліквідували 19 пожеж, проте вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності. Також останніми днями пожежі виникали у Кіровоградській, Вінницькі та Харківській областях та у Запоріжжі.  

"Закликаємо людей дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати!" — наголосили в ДСНС.

Які штрафи передбачені за підпал сухої трави

Згідно статті 77 Земельного кодексу, за підпал сухої трави в Україні передбачені штрафи у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить від 170 до 340 гривень.

Однак підприємцям та посадовцям за таке порушення доведеться сплатити більше. Згідно з цією статтею, їм доведеться віддати від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Також варто зауважити, що розмір штрафу може залежати від розміру територій, де спалюють суху рослинність, а також від наслідків. У певних випадках штраф може сягати до 3 тисяч гривень. Наприклад, якщо підпал здійснили на території природно-заповідного фонду, то доведеться сплатити від 90  до 150 тисяч гривень.

У випадку, якщо під час пожежі загинуть люди, то палію передбачено покарання у вигляді до п'яти років позбавлення волі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з приходом весни в Україні активізується нелегальна торгівля рідкісними червонокнижними рослинами — переважно пролісками. Щоб запобігти знищенню цих рідкісних рослин, держава запровадила штрафи для тих, хто продає або зриває первоцвіти.

Ми також писали про те, що в Україні можуть у декілька разів збільшити штрафи за незаконну риболовлю. В уряді вважають, що це допоможе боротися з громадянами, які займаються браконьєрством.

пожежа
ДСНС
штраф
штрафи
підпал

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