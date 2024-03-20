Помощь на детей — как изменились суммы детских выплат в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вырос прожиточный минимум в 2024 году, что привело к увеличению размера детских выплат. Это станет дополнительной поддержкой для семей с детьми в сложное экономическое время.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились суммы детских выплат в 2024 году.

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В Законе "О государственном бюджете Украины на 2024 год" указано, что прожиточный минимум в 2024 году составляет 2 563 грн для детей до 6 лет и 3 196 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Размер соцпомощи на детей зависит от вида денежных выплат.

Помощь при рождении и усыновлении ребенка

В 2023 году размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составлял 41 280 грн, распределенный на 36 месяцев. Эта сумма не изменялась в 2024 году и не зависит от количества детей в семье.

Кроме того, семьи в Украине на каждого новорожденного ребенка получают пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости. В 2023 году размер денежной компенсации составил 6816 грн, а с 1 января 2024 года – 7689 грн.

Выплаты матерям-одиночкам

Одиноким матерям финпомощь на детей предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев на одного человека.

Максимальный размер такой помощи составляет:

На детей до 6 лет — 2 563 грн.

На детей в возрасте 6-18 лет — 3 196 грн.

Финдопомощь при беременности и родах

Женщинам, в частности несовершеннолетним, в Украине оказывается помощь по беременности и родам, если они не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации, оказывается помощь в размере 100% среднемесячного дохода;

женщинам, которые зарегистрированы в центре занятости как безработные, оказывается помощь в размере 100% минимального размера пособия по безработице;

женщинам из числа военнослужащих и других категорий предоставляется помощь в размере 100% денежного довольствия;

студенткам и другим категориям лиц предоставляется помощь в размере месячной стипендии.

Также денежная помощь предоставляется в размере 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц неработающим женщинам и зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности.

Денежная помощь детям ВПЛ

Выплаты на детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предоставляются в размере 3 тыс. грн на каждого такого лица, если их данные включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ, а также если подано соответствующее заявление до 30 апреля 2022 года.

Выплаты на детей, над которыми установлена опека

В 2024 году помощь на детей, в отношении которых установлена опека, составляет:

На детей до шести лет — 6 407,5 грн.

На ребенка с инвалидностью до шести лет — 8 970,5 грн.

На детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн.

На ребенка с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн.

Алименты на ребенка

Такая финансовая помощь назначается на детей, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов, не могут предоставить надлежащий уход за ребенком или их местонахождение неизвестно.

В 2024 году размер временной финансовой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев, однако не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальная сумма алиментов на ребенка в 2023 году составила 2 272 грн для детей до 6 лет и 2 833 грн для детей от 6 до 18 лет.

В 2024 году эти выплаты выросли и составляют:

на детей до 6 лет — 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Помощь родителям, которые ухаживают за больным ребенком, составляет 5 126 грн для детей до 6 лет и 6 392 грн от 6 до 18 лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине народные депутаты инициируют увеличение размера пособия при рождении ребенка. Считают, что такую социальную выплату нужно повысить в десять раз. Народный депутат Украины, председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подверг критике законопроект об увеличении выплат для рожениц. Он назвал документ "популистским решением".

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