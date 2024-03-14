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Соцвиплата до 380 тис. грн — яку допомогу можуть збільшити удесятеро

14 березня 2024 09:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога до 380 тис. грн — депутати пропонують стимулювати народжуваність
Пачка грошових купюр. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні народні депутати ініціюють збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Вважають, що таку соціальну виплату потрібно підвищити удесятеро.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Йдеться про законопроєкт №11072, що внесе зміни до закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Автори ініціативи пояснюють, що в Україні суттєво впала народжуваність. Лише за останні десять років показник скоротився на 40%. Один із головних факторів — низька підтримка з боку держави, а також військові дії в Україні.

Минулого року в країні народилися 192,69 тисячі дітей, у 2022 році — 195 тисяч, що майже на третину менше, ніж було до війни, у 2021-му.

 

допомога
Джерело: ВРУ

Новий розмір допомоги при народженні дітей

Згідно з документом, розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити з теперішніх 41 тис. гривень до понад 384 тис. гривень.

За пропозицією, допомогу хочуть встановити у розмірі:

  • кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму (384,5 тис. грн) —  на першу дитину;
  • кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн) — на другу дитину;
  • кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн) — на третю і кожну наступну дитину.

Перший транш виплат за пропозицією нардепів має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 51,3 тис. грн. Іншу суму планують розбити на частини та виплачувати упродовж 36 місяців.

Для запровадження такої ініціативи потрібне внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові, які постраждали внаслідок поранень, контузій або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на державну допомогу. Розмір та характер таких виплат залежать від важкості травми та її наслідків.

Також ми писали, що в Україні для громадян, які втратили роботу, змінився розмір грошової допомоги від держави у 2024 році. Для отримання виплат необхідно, щоб людина набула статусу безробітного.

виплати
діти
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народні депутати

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