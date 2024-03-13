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Выплаты при ранении — какую помощь могут получить защитники в 2024 году

13 марта 2024 10:58
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Ирина Шпак
редактор
Оформление помощи для раненых военнослужащих — процедура и условия
Украинский военный помогает раненому побратиму. Фото: Kostiantyn Liberov/AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.

Об этом говорится в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

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В случае ранения украинским военным должны начислить следующие выплаты:

  • денежное довольствие военнослужащего;
  • "боевые" — дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн, выплачиваемое за период стационарного лечения, перемещение из одного медучреждения в другое и пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения (по заключению ВЛК).

В зависимости от обстоятельств единовременная денежная помощь может быть следующей:

  • 400-кратный размер прожиточного минимума (1073600 грн в 2023 году) — в случае установления инвалидности I группы.
  • 300-кратный размер прожиточного минимума (805 200 грн в 2023 году) — в случае установления инвалидности II группы.
  • 250-кратный размер прожиточного минимума (671 000 грн в 2023 году) — в случае установления инвалидности III группы.
  • 187 880 грн (в 2023 году) — в случае установления частичной потери трудоспособности.

Как оформить выплаты

Для получения помощи от государства в связи с ранением, контузией или увечьем, полученным во время выполнения боевых задач, следует обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии с соответствующим пакетом документов.

Для этого нужно собрать следующие документы:

  • направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;
  • паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;
  • военный билет и его заверенную копию;
  • справку о прохождении военной службы;
  • удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию;
  • выписка из послужного списка офицеров;
  • документы, характеризующие состояние здоровья до начала прохождения военной службы, во время ее прохождения, после увольнения;
  • свидетельство о болезни;
  • справку военно-лечебной комиссии;
  • оригиналы и их заверенные копии;
  • справка об обстоятельствах травмы;
  • заверенная копия справки об обстоятельствах травмы;
  • заверенная копия Акта о несчастном случае (при наличии);
  • для участников АТО/ООС необходимо предоставить справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участии в международных миротворческих операциях (ММО), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытаниях ядерного оружия, а также заверенных копий вышеуказанных справок ;
  • удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС необходимо предоставить удостоверение и их заверенную копию в соответствующие органы.

Напомним, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.

Мы также писали о том, как получить выплаты за ранения, если деньги не засчитали. Во время военного положения раненые могут получать 100 тыс. гривен ежемесячно в течение лечения, однако иногда помощь могут не выплатить.

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