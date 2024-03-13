Оформлення допомоги для поранених військовослужбовців — процедура та умови

Український військовий допомагає пораненому побратиму. Фото: Kostiantyn Liberov/AP

Українські військові, які постраждали внаслідок поранень, контузій або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на державну допомогу. Розмір та характер таких виплат залежать від важкості травми та її наслідків.

Про це сказано в законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

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У випадку поранення українським військовим мають нарахувати такі виплати:

грошове забезпечення військовослужбовця;

"бойові" — додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн, що виплачується за період стаціонарного лікування, переміщення з одного медзакладу до іншого та перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення (за висновком ВЛК).

Залежно від обставин одноразова грошова допомога може бути такою:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму (1 073 600 грн у 2023 році) — у разі встановлення інвалідності I групи.

300-кратний розмір прожиткового мінімуму (805 200 грн у 2023 році) — у разі встановлення інвалідності II групи.

250-кратний розмір прожиткового мінімуму (671 000 грн у 2023 році) — у разі встановлення інвалідності III групи.

187 880 грн (у 2023 році) — у разі встановлення часткової втрати працездатності.

Як оформити виплати

Для отримання допомоги від держави у зв'язку з пораненням, контузією або каліцтвом, отриманим під час виконання бойових завдань, слід звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України або ж до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії з відповідним пакетом документів.

Для цього потрібно зібрати такі документи:

направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії;

паспорт громадянина України та його засвідчену копію;

військовий квиток та його засвідчену копію;

довідку про проходження військової служби;

посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію;

витяг з послужного списку офіцерів;

документи, що характеризують стан здоров'я до початку проходження військової служби, під час її проходження, після звільнення;

свідоцтво про хворобу;

довідку військово-лікувальної комісії;

оригінали та їхні засвідчені копії;

довідка про обставини травми;

засвідчена копія довідки про обставини травми;

засвідчена копія Акта про нещасний випадок (за наявності);

для учасників АТО/ООС необхідно надати довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях, бойові дії на території інших країн, участь в міжнародних миротворчих операціях (ММО), ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, випробування ядерної зброї, а також засвідчені копії вищезазначених довідок;

посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС необхідно надати посвідчення та його засвідчену копію у відповідні органи.

Нагадаємо, що в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безоплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни. Ця ініціатива спрямована на поліпшення стану здоров'я та соціального захисту цієї категорії громадян.

Ми також писали про те, як отримати виплати за поранення, якщо гроші не зарахували. Під час воєнного стану поранені можуть отримувати 100 тис. гривень щомісяця протягом лікування, проте іноді допомогу можуть не виплатити.