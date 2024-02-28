Владельцы Telegram-каналов смогут получить денежное вознаграждение — как это будет работать

Смартфон в руках. Фото иллюстративное: Reuters

Владельцы Telegram-каналов смогут получать вознаграждение за показ рекламы. Денежные выплаты будут производиться в криптовалюте Toncoin.

Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Владельцы Telegram-каналов смогут подзаработать

В марте рекламная платформа Telegram будет запущена почти в 100 странах. При этом инициатор данного проекта Дуров обещает владельцам каналов в этих странах 50% дохода, который Telegram получает от показа рекламы на площадках.

Он отметил, что для обеспечения быстрых и безопасных платежей за рекламу и снятие средств Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON.

"Подобно нашему подходу с именами пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходом с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст добропорядочный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкойны, либо повторно инвестировать их в продвижение и обновление своих каналов", — добавил Павел Дуров.

Кроме того, Дуров отметил, что в целом Telegram-каналы получают более триллиона просмотров в месяц, однако из них монетизируются всего 10%.

Ранее мы сообщали, что у Telegram появились очередные обновления мессенджера. Они доступны как для premium подписчиков, так и обычных пользователей.

Напомним, недавно у Telegram появилась новая функция. Она состоит в том, что голосовые сообщения удаляются после прослушивания.