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Владельцы Telegram-каналов смогут получить денежное вознаграждение — как это будет работать

28 февраля 2024 20:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Владельцы Telegram-каналов смогут получить денежное вознаграждение — как это будет работать
Смартфон в руках. Фото иллюстративное: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владельцы Telegram-каналов смогут получать вознаграждение за показ рекламы. Денежные выплаты будут производиться в криптовалюте Toncoin.

Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров в среду, 28 февраля.

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В марте рекламная платформа Telegram будет запущена почти в 100 странах. При этом инициатор данного проекта Дуров обещает владельцам каналов в этих странах 50% дохода, который Telegram получает от показа рекламы на площадках.

Он отметил, что для обеспечения быстрых и безопасных платежей за рекламу и снятие средств Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON.

"Подобно нашему подходу с именами пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходом с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст добропорядочный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкойны, либо повторно инвестировать их в продвижение и обновление своих каналов", — добавил Павел Дуров.

Кроме того, Дуров отметил, что в целом Telegram-каналы получают более триллиона просмотров в месяц, однако из них монетизируются всего 10%.

Ранее мы сообщали, что у Telegram появились очередные обновления мессенджера. Они доступны как для premium подписчиков, так и обычных пользователей.

Напомним, недавно у Telegram появилась новая функция. Она состоит в том, что голосовые сообщения удаляются после прослушивания.

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