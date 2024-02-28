Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме arrow

Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме

28 лютого 2024 20:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме
Смартфон у руках. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Власники Telegram-каналів зможуть отримувати винагороду за показ реклами. Грошові виплати здійснюватимуться у криптовалюті Toncoin. 

Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Власники Telegram-каналів зможуть підзаробити

У березні рекламну платформу Telegram буде запущено майже в 100 країнах. При цьому ініціатор даного проекту Дуров обіцяє власникам каналів у цих країнах 50% доходу, який Telegram отримує від показу реклами на їхніх майданчиках.

Він зазначив, що задля забезпечення швидких і безпечних платежів за рекламу та зняття коштів, Telegram буде використовувати виключно блокчейн TON. 

"Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів", — додав Павло Дуров.

Окрім того, Дуров зазначив, що загалом Telegram-канали отримують понад трильйон переглядів на місяць, проте з них монетизуються лише 10%.

Раніше ми повідомляли, що у Telegram з'явилося чергові оновлення месенджера. Вони доступні як для premium-підписників, так і звичайних користувачів.

Нагадаємо, нещодавно у Telegram зʼявилася нова функція. Вона полягає в тому, що голосові повідомлення видаляються після прослуховування.

біткоін
гроші
Telegram
реклама
технології

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів