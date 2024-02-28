Власники Telegram-каналів зможуть отримати грошову винагороду — як це працюватиме

Смартфон у руках. Фото ілюстративне: Reuters

Власники Telegram-каналів зможуть отримувати винагороду за показ реклами. Грошові виплати здійснюватимуться у криптовалюті Toncoin.

Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров у середу, 28 лютого.

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У березні рекламну платформу Telegram буде запущено майже в 100 країнах. При цьому ініціатор даного проекту Дуров обіцяє власникам каналів у цих країнах 50% доходу, який Telegram отримує від показу реклами на їхніх майданчиках.

Він зазначив, що задля забезпечення швидких і безпечних платежів за рекламу та зняття коштів, Telegram буде використовувати виключно блокчейн TON.

"Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів", — додав Павло Дуров.

Окрім того, Дуров зазначив, що загалом Telegram-канали отримують понад трильйон переглядів на місяць, проте з них монетизуються лише 10%.

Раніше ми повідомляли, що у Telegram з'явилося чергові оновлення месенджера. Вони доступні як для premium-підписників, так і звичайних користувачів.

Нагадаємо, нещодавно у Telegram зʼявилася нова функція. Вона полягає в тому, що голосові повідомлення видаляються після прослуховування.