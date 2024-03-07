Запрет польского импорта. Может ли Украина ответить зеркально

Рассыпанное украинское зерно на польской границе ФОТО: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Торговая блокада Украины со стороны Польши набирает обороты. С 1 марта к польским фермерам, блокирующим на границе с Украиной наш экспорт, присоединились польские перевозчики. Вместе они расширили свои акции еще и на границу с Литвой, которую обвиняют в реэкспорте украинской продукции. Между тем, в правительстве Польши не исключают вероятность, что действующее сейчас на украинское зерно эмбарго расширится и на другие украинские сельскохозяйственные продукты. Новини.LIVE разбирались, сколько денег наша страна теряет от действий польских протестующих, а также может ли Украина позволить себе ответить зеркально.

Одна фура в час

По состоянию на 5 марта торговая блокада продолжалась на 6 пунктах пропуска. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"С пятницы польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях по пункту пропуска "Шегини". Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей однократно в 12 часов. В сторону Польши ситуация неизменна", — сообщил Демченко.

По его словам, на всех шести пунктах пропуска в очередях всего находится 2350 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска Краковец и Ягодин. А на прошлой неделе поляки также начали блокировать польско-литовскую границу, обвиняя Литву в реэкспорте украинской продукции.

Плакат на тракторе протестующего польского фермера: "Путин разберется с Украиной, Брюсселем и нашим правительством" (Фото: REUTERS)

Среди основных требований, предъявляемых польскими протестующими, — отказ от беспошлинной торговли с Украиной и полное закрытие украинско-польской границы для грузовиков. Протестующие заявляют, что "дешевая" украинская сельхозпродукция вытесняет польскую, на которую распространяются нормы "Зеленой сделки", обязывающей производителей ЕС сокращать использование ряда химикатов при выращивании продукции, из-за чего производители теряют часть урожая, а себестоимость продукции увеличивается.

Отметим, что в отношении украинского зерна и так объявлено эмбарго со стороны Польши. Теперь в правительстве Польши заявляют, что рассматривают возможность расширения ассортимента товаров, запрещенных к импорту из Украины, если ЕС не пойдет им навстречу. Под запрет могут попасть украинское мясо, фрукты и другая продукция.

Убытки бизнеса уже оцениваются в 1,5 млрд евро

Для экспорта украинского зерна торговая блокада Польши не несет прямых рисков. Практически весь объем экспорта продовольственной группы сегодня идет на экспорт по морю. Но для других украинских производителей это приводит к большим убыткам, рассказал Новини.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук

"Все, что раньше шло через Польшу – перенаправляется. Но это дополнительное время и расходы. По нашим подсчетам, только за январь бизнес недополучил 1,5 млрд евро дохода. Я имею в виду всю цепочку: производители, переработчики, экспортеры. Плюс простой фуры каждый день обходится в среднем 200 евро в сутки. Вот и считайте. Блокада длится 5 месяцев. Это огромные деньги", — сказал Новини.LIVE Марчук.

Подорожала и доставка грузов из ЕС. Если еще полгода назад стоимость доставки одной фуры из ЕС в Украину составляла в среднем 2,5 тыс. евро, то сегодня — 4 тыс. евро.



Как рассказывает Новини.LIVE глава фермерского хозяйства из Волыни "Жемчужина Турии" Владимир Яренчук, общее положение дел у фермеров накануне посевной кампании очень плачевное.

"Все плохо. В этом году нам ничего не удалось отдать на экспорт. Продаем только молоко внутри Украины и за счет этого выживаем. Минеральные удобрения, посев — все покупаем за кредиты. Если что-то и сеем, то для своих хозяйственных нужд ", — рассказывает нам Яренчук.

Несет убытки и бюджет. "Если говорить о государстве — то только за февраль потери составляют около 8 млрд грн в виде недополученных поступлений в бюджет от пошлин", — сказал Новини.LIVE Марчук, добавив, что последствия будут длительными. Ведь продукция простаивает, а бизнес недополучил деньги.

Чем Украина торгует с Польшей

Подробных данных по торговле между двумя странами пока нет на официальных сайтах статистических ведомств. В то же время, как пишет польская газета Rzeczpospolita, со ссылкой на ответ центрального офиса статистики Польши, в 2023 году объемы польского экспорта в Украину достигли рекордных 13 млрд долл., тогда как импорт составляет лишь 5,1 млрд долл. Цифры явно не в пользу Украины.

Основные категории товаров, импортируемых Украиной в 2023 году, включали: топливо, нефтепродукты, алкоголь и табак, машины и механическое оборудование, электронное оборудование, транспортные средства, самолеты, суда и, в частности, оружие и боеприпасы.

Что касается украинского экспорта, то наибольшую стоимость составили цветные металлы, продукты растительного происхождения, растительные и животные жиры и растительные масла, готовые пищевые продукты, корма, металлические руды, шлак и изделия из древесины.

Может ли Украина позволить себе зеркальные санкции в отношении Польши

Блокируя границы и запрещая импорт украинских товаров, поляки грубо нарушают соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, а также соглашение в рамках ВТО, а именно ГАТТ. Но какой-либо однозначной реакции со стороны украинского правительства пока не последовало. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, Киев может пойти на уступки и ограничить экспорт агропродукции в ЕС на фоне протестов европейских фермеров.

Но есть и другая опция, о которой все чаще говорят — внедрение зеркальных мер в отношении польских товаров. Одна из самых чувствительных товарных групп, которые Польша экспортирует в Украину, — молочная продукция.

Украина является третьим экспортным рынком для польских молочных продуктов после Великобритании и Алжира. Поэтому, как говорит финансовый аналитик Алексей Кущ, введение пошлин на польские товары, ту же молочную продукцию, может принести дополнительные поступления в бюджет, а также поддержать собственных производителей. Согласен с мнением эксперта и фермер с Волыни Яренчук. "Если будут санкции на польское молоко, то, по моему мнению, мелкие хозяйства, которых тысячи по всей Украине, только выиграют", — говорит Яренчук.

Но и здесь есть свои нюансы. Дело в том, что война привела к сокращению поголовья скота, что привело к дефициту молочного сырья, рассказала Новини.LIVE вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк. По ее словам, по итогам 2023 года переработчики заявили о нехватке около 1 млн тонн молока собственного производства. А всего на переработку попало 3 млн тонн.

"Поэтому блокирование импорта польского молочного сырья может повлиять на ассортимент и доступность продукции. Вряд ли это то, что нужно украинцам", — говорит нам Лавренюк.

При этом быстро нарастить собственное производство вряд ли удастся.

"Нужно помнить, что скотоводство — очень финансово затратный бизнес. При строительстве фермы на одну корову нужно 8-10 тыс. долл. А теперь представьте, что ферма на 100 коров. А сроки возврата инвестиций составляют 8–12 лет. Учитывая истощенное состояние аграрного бизнеса, ограниченное количество оборотных средств и низкую доступность кредитных средств — это невозможно сделать быстро", – убеждена Лавренюк.

Кроме того, как считает Марчук, зеркальные меры могут плохо повлиять на реализацию планов Украины по вступлению в ЕС. "Я не думаю, что ответная мера будет применена. И это, на мой взгляд, было бы неправильно. Украина имеет обязательства, в том числе относительно ЗСТ с ЕС, а также ВТО. Да, у Польши они тоже есть, и она их нарушила. Но Польша в ЕС. А Украина только на пути к членству в этот союз. И мне кажется, скандалы были бы лишними", – отметил Марчук.