Заборона польського імпорту. Чи може Україна відповісти дзеркально

Розсипане українське зерно на польському кордоні ФОТО: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Торговельна блокада України з боку Польщі набирає обертів. З 1 березня до польських фермерів, які блокують на кордоні з Україною наш експорт, приєдналися польські перевізники. Разом вони розширили свої акції ще й на кордон із Литвою, яку звинувачують у реекспорті українського зерна. Тим часом в уряді Польщі не виключають ймовірність, що ембарго, яке діє зараз на зерно, розшириться і на інші українські сільськогосподарські продукти. Новини.LIVE розбиралися, скільки грошей наша країна втрачає від дій польських протестувальників, а також чи може Україна дозволити собі відповісти дзеркально.

Одна фура на годину

Станом на ранок 5 березня торговельна блокада тривала на 6 пунктах пропуску. Про це повідомив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"З п'ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині". Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати у бік України по 12 автомобілів одноразово о 12 годині. У бік Польщі ситуація незмінна", – повідомив Демченко.

За його словами, на всіх шести пунктах пропуску в чергах загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краковець та Ягодин. А минулого тижня поляки також почали блокувати польсько-литовський кордон, звинувачуючи Литву в реекспорті української продукції.



Плакат на тракторі протестуючого польського фермера: "Путін розбереться з Україною, Брюсселем та нашим урядом" (Фото: REUTERS)

Серед основних вимог, які висувають польські протестувальники — відмова від безмитної торгівлі з Україною та повне закриття українсько-польського кордону для вантажівок. Протестувальники заявляють, що "дешева" українська сільгосппродукція витісняє польську, на яку розповсюджуються норми "Зеленої угоди", яка зобов'язує виробників ЄС скорочувати використання низки хімікатів при вирощуванні продукції, через що виробники втрачають частину врожаю, а собівартість продукції збільшується.

Зазначимо, щодо українського зерна і так оголошено ембарго з боку Польщі. Тепер в уряді Польщі заявляють, що розглядають можливість розширення асортименту товарів заборонених до імпорту з України, якщо ЄС не піде їм назустріч. Під заборону можуть потрапити українське м'ясо, фрукти та інша продукція.

Збитки бізнесу вже оцінюються в 1,5 млрд євро

Для експорту українського зерна торговельна блокада Польщі не несе прямих ризиків. Практично весь обсяг експорту продовольчої групи сьогодні йде на експорт морем. Але для інших українських виробників це призводить до великих збитків, розповів Новини. LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук

"Все, що раніше йшло через Польщу – перенаправляється. Але це додатковий час і витрати. За нашими підрахунками, тільки за січень бізнес недоотримав 1,5 млрд євро доходу. Я маю на увазі весь ланцюжок: виробники, переробники, експортери. Плюс простої фури щодня обходяться в середньому 200 євро на добу. Ось і рахуйте. Блокада триває 5 місяців. Це величезні гроші", — сказав Новини. LIVE Марчук.

Подорожчаоа і доставлення вантажів із ЄС. Якщо ще пів року тому вартість доставлення однієї фури з ЄС в Україну становила в середньому 2,5 тис. євро, то сьогодні — 4 тис. євро.



Як розповідає Новини.LIVE голова фермерського господарства з Волині "Перлина Турії" Володимир Яренчук, загальний стан справ у фермерів напередодні посівної кампанії дуже плачевний. "Все погано. Цього року нам нічого не вдалося віддати на експорт. Продаємо тільки молоко всередині України та за рахунок цього виживаємо. Мінеральні добрива, посів – все купуємо за кредити. Якщо щось і сіємо, то для своїх господарських потреб", — розповідає нам Яренчук.

Зазнає збитків і бюджет. "Якщо говорити про державу — то тільки за лютий втрати становлять близько 8 млрд грн у вигляді недоотриманих надходжень до бюджету від мит", — сказав Новини.LIVE Марчук, додавши, що наслідки будуть довготривалими. Адже продукція простоює, а бізнес недоотримав гроші.

Чим Україна торгує з Польщею

Деталізованих даних по торгівлі між двома країнами поки що немає на офіційних сайтах статистичних відомств. Водночас, як пише польська газета Rzeczpospolita, з посиланням на відповідь центрального офісу статистики Польщі, у 2023 році обсяги польського експорту в Україну досягли рекордних 13 млрд дол., тоді як імпорт становить лише 5,1 млрд дол. Цифри явно не на користь України.

Основні категорії товарів, які імпортувала Україна у 2023 році, включали: паливо нафтопродукти, алкоголь та тютюн, машини та механічне обладнання, електронне обладнання, транспортні засоби, літаки, судна та, зокрема, зброю та боєприпаси.

Щодо українського експорту, то найбільшу вартість становили кольорові метали, продукти рослинного походження, рослинні та тваринні жири та олії, готові харчові продукти, корми, металеві руди, шлак та вироби з деревини.

Чи може Україна дозволити собі дзеркальні санкції щодо Польщі

Блокуючи кордони та забороняючи імпорт українських товарів, поляки грубо порушують угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, а також угоду в рамках СОТ, а саме ГАТТ. Але якоїсь однозначної реакції з боку українського уряду поки не було. За словами заступника міністра економіки України Тараса Качки, Київ може піти на поступки та обмежити експорт агропродукції до ЄС на тлі протестів європейських фермерів.

Але є й інша опція, про яку все частіше говорять — впровадження дзеркальних заходів у відношенні до польських товарів. Однією з найчутливіших товарних груп, які Польща експортує в Україну, є молочна продукція.

Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру. Тому, як каже фінансовий аналітик Олексій Кущ, запровадження мит на польські товари, ту саму молочну продукцію, може принести додаткові надходження до бюджету, а також підтримати власних виробників. Згоден з думкою експерта і фермер із Волині Яренчук. "Якщо будуть санкції на польське молоко, то, на мою думку, дрібні господарства, яких тисячі по всій Україні, лише виграють", — каже Яренчук.

Але й тут є свої нюанси. Річ у тому, що війна призвела до скорочення поголів'я худоби, що призвело до дефіциту молочної сировини, розповіла Новини.LIVE віце-президент Асоціації виробників молока Анна Лавренюк. За її словами, за підсумками 2023 року переробники заявили про нестачу близько 1 млн тонн молока власного виробництва. А всього на переробку потрапило 3 млн тонн.

"Тому блокування імпорту польської молочної сировини може вплинути на асортимент та доступність продукції. Навряд чи це те, що потрібно українцям", — каже Лавренюк.

При цьому швидко наростити власне виробництво навряд чи вдасться. "Потрібно пам'ятати, що скотарство — дуже фінансово затратний бізнес. При будівництві ферми на одну корову потрібно 8-10 тис. дол. А тепер уявіть, що ферма на 100 корів. А терміни повернення інвестицій становлять 8-12 років. Зважаючи на виснажений стан аграрного бізнесу, обмеження оборотних коштів та погану доступність кредитних коштів — зробити це швидко неможливо", – сказала Новини. LIVE Лавренюк.

Окрім цього, як вважає Марчук, дзеркальні заходи можуть погано вплинути на реалізацію планів України щодо вступу до ЄС. "Я не думаю, що захід у відповідь буде застосований. І це, на мій погляд, було б неправильно. Україна має зобов'язання, в тому числі щодо ЗВТ з ЄС, а також СОТ. Так, у Польщі вони теж є, і вона їх порушила. Але Польща в ЄС. А Україна тільки на шляху до нього. І мені здається, скандали були б зайвими", — сказав Новини.LIVE Денис Марчук.