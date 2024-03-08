Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka возвращаются — когда откроются магазины в Украине

Магазин Zara. Фото: Styleinsider

Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home официально возвращаются на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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В сообщении говорится, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД с 2022 года ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине.

В МИД также отметили, что возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

"Возврат крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу", — отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины благодарит партнеров за поддержку этих усилий и продолжает работу по возобновлению работы международного бизнеса в нашей стране и привлечению новых компаний.

Когда откроются Zara, Pull&Bear, Bershka и другие магазины

Недавно на Financial Times вышла статья о том, что Zara возвращается в Украину после двухлетнего закрытия. Испанский ритейлер компания Inditex сообщил украинским арендодателям, что это произойдет в начале апреля.

Отмечено, что испанская группа откроет магазины постепенно, начиная с 20 торговых точек, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева. Общее количество компаний по стране, в конце концов, вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени продлится этот процесс.

Что еще нужно знать

Напомним, что в ноябре 2023 года на украинский рынок вернулся магазин H&М. Бизнес не работал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как известно, после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий. Мы рассказывали, какие компании и организации выходят с российского рынка.