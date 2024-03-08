Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka повертаються — коли відкриються магазини в Україні

Магазин Zara. Фото: Styleinsider

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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У повідомленні сказано, що на доручення президента України Володимира Зеленського МЗС з 2022 року веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

У МЗС також зауважили, що повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", — наголосили у відомстві.

Міністерство закордонних справ України дякує партнерам за підтримку цих зусиль і продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній.

Коли відкриються Zara, Pull&Bear, Bershka та інші магазини

Нещодавно на Financial Times вийшла стаття про те, що Zara повертається в Україну після дворічного закриття. Іспанський ритейлер компанія Inditex повідомив українським орендодавцям, що це станеться на початку квітня.

Зазначено, що іспанська група відкриватиме магазини поступово, починаючи з 20 торгових точок, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва. Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року на український ринок повернувся магазин H&М. Бізнес не працював після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки. Ми розповідали, які компанії та організації виходять з російського ринку.