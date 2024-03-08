Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Zara, Bershka, Pull&Bear та інші магазини повертаються в Україну — коли заплановане відкриття arrow

Zara, Bershka, Pull&Bear та інші магазини повертаються в Україну — коли заплановане відкриття

8 березня 2024 14:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka повертаються — коли відкриються магазини в Україні
Магазин Zara. Фото: Styleinsider
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Читайте також:

У повідомленні сказано, що на доручення президента України Володимира Зеленського МЗС з 2022 року веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

У МЗС також зауважили, що повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", — наголосили у відомстві.

Міністерство закордонних справ України дякує партнерам за підтримку цих зусиль і продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній.

Коли відкриються Zara, Pull&Bear, Bershka та інші магазини

Нещодавно на Financial Times вийшла стаття про те, що Zara повертається в Україну після дворічного закриття. Іспанський ритейлер компанія Inditex повідомив українським орендодавцям, що це станеться на початку квітня. 

Зазначено, що іспанська група відкриватиме магазини поступово, починаючи з 20 торгових точок, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва. Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року на український ринок повернувся магазин H&М. Бізнес не працював після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Як відомо, після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки. Ми розповідали, які компанії та організації виходять з російського ринку.

МЗС
Україна
одяг
відкриття
магазини
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня