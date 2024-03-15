Работа в Украине — где зарплата поваров достигает 125 тыс. грн

Общественная столовая. Фото: istockphoto

В Украине некоторые работодатели ценят таких специалистов как повар — на вес золота. Известно, где заработная плата таких работников достигает 125 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из украинских кадровых порталов.

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Зарплата до 125 тыс. грн для поваров

Так, по данным портала, зарплату от 25 тыс. до 125 тыс. грн обещают тем, кто готов вступить в Морскую пехоту Вооруженных сил Украины.

"Центр комплектования и рекрутинга морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проводит набор мужчин на службу по контракту в воинские части Морской пехоты в возрасте от 18 до 45 лет", — говорится в описании вакансии.

Там уточняют, что в целом заработная плата составляет 25 тыс. грн, тогда как за работу на первой линии обороны выплачивают дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.

Среди главных требований к претендентам:

отсутствие медицинских противопоказаний для прохождения военной службы;

отсутствие судимости.

Работодатель обещает, кроме достойной заработной платы:

полный социальный пакет;

бесплатное медицинское лечение;

подъемную помощь за переезд на новое место службы;

денежную помощь за заключение первого контракта;

ежегодное пособие на оздоровление;

статус участника боевых действий.

Источник: Work.ua

Новые правила по рекрутингу в ВСУ

На днях Министерство обороны обнародовало новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ, чтобы заменить устаревшие подходы. Будет такой алгоритм:

кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть в центрах рекрутинга на базе Центра предоставления админуслуг на онлайн-платформах, сайтах воинских частей, рекрутинговых центрах отдельных частей или ТЦК и СП;

после того, как человек избрал должность, будет происходить коммуникация с определенной частью, в результате которой будет сформировано рекомендательное письмо;

кандидат по рекомендательному письму посетит ТЦК для уточнения учетных данных, дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии, для прохождения профессионального отбора и получит направление для прохождения службы.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля в Украине состоится последний в этом году перерасчет размера минимальной заработной платы. Обнародована новая сумма, а также обновлены размеры налогов, которые от нее зависят.

Также мы писали, что зарплаты глав городских и поселковых советов редко зависят от размера возглавляемых ими громад, а также от их достижений в должности. Некоторые мэры западных городов получили за 2022 год более 1 млн гривен заработной платы.