Работа в Украине — где зарплата поваров достигает 125 тыс. грн

Зарплата до 125 тыс. грн — где в Украине больше всего платят поварам
В Украине некоторые работодатели ценят таких специалистов как повар — на вес золота. Известно, где заработная плата таких работников достигает 125 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует информация одного из украинских кадровых порталов.
Зарплата до 125 тыс. грн для поваров
Так, по данным портала, зарплату от 25 тыс. до 125 тыс. грн обещают тем, кто готов вступить в Морскую пехоту Вооруженных сил Украины.
"Центр комплектования и рекрутинга морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проводит набор мужчин на службу по контракту в воинские части Морской пехоты в возрасте от 18 до 45 лет", — говорится в описании вакансии.
Там уточняют, что в целом заработная плата составляет 25 тыс. грн, тогда как за работу на первой линии обороны выплачивают дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.
Среди главных требований к претендентам:
- отсутствие медицинских противопоказаний для прохождения военной службы;
- отсутствие судимости.
Работодатель обещает, кроме достойной заработной платы:
- полный социальный пакет;
- бесплатное медицинское лечение;
- подъемную помощь за переезд на новое место службы;
- денежную помощь за заключение первого контракта;
- ежегодное пособие на оздоровление;
- статус участника боевых действий.
Новые правила по рекрутингу в ВСУ
На днях Министерство обороны обнародовало новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ, чтобы заменить устаревшие подходы. Будет такой алгоритм:
- кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть в центрах рекрутинга на базе Центра предоставления админуслуг на онлайн-платформах, сайтах воинских частей, рекрутинговых центрах отдельных частей или ТЦК и СП;
- после того, как человек избрал должность, будет происходить коммуникация с определенной частью, в результате которой будет сформировано рекомендательное письмо;
- кандидат по рекомендательному письму посетит ТЦК для уточнения учетных данных, дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии, для прохождения профессионального отбора и получит направление для прохождения службы.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 апреля в Украине состоится последний в этом году перерасчет размера минимальной заработной платы. Обнародована новая сумма, а также обновлены размеры налогов, которые от нее зависят.
Также мы писали, что зарплаты глав городских и поселковых советов редко зависят от размера возглавляемых ими громад, а также от их достижений в должности. Некоторые мэры западных городов получили за 2022 год более 1 млн гривен заработной платы.
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