Робота в Україні — де зарплата кухарів сягає 125 тис. грн

Громадська їдальня. Фото: istockphoto

В Україні деякі роботодавці цінують таких спеціалістів як кухар — на вагу золота. Відомо, де заробітна плата для таких працівників досягає 125 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з українських кадрових порталів.

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Зарплата до 125 тис. грн для кухарів

Так, за даними порталу, зарплату від 25 тис. до 125 тис. грн обіцяють тим, хто готовий вступити до Морської піхоти Збройних сил України.

"Центр комплектування та рекрутингу морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України проводить набір чоловіків на службу за контрактом до військових частин Морської піхоти віком від 18 до 45 років", — йдеться в описі вакансії.

Там уточнюють, загалом заробітна плата становить 25 тис. грн, тоді як за роботу на першій лінії оборони вплачують додаткову винагороду у 100 тис. грн.

Серед головних вимог до претендентів:

відсутність медичних протипоказань для проходження військової служби;

відсутність судимості.

Роботодавець обіцяє, окрім гідної заробітної плати:

повний соціальний пакет;

безплатне медичне лікування;

підйомну допомогу за переїзд на нове місце служби;

грошову допомогу за укладання першого контракту;

щорічну грошову допомогу на оздоровлення;

статус учасника бойових дій.

Джерело: Work.ua

Нові правила щодо рекрутингу в ЗСУ

Днями Міністерство оборони оприлюднило новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, щоб замінити застарілі підходи. Буде такий алгоритм:

кандидат може обрати вакантну посаду та відповідну військову частину у центрах рекрутингу на базі Центру надання адмінпослуг на онлайн-платформах, сайтах військових частин, рекрутингових центрах окремих частин або ТЦК і СП;

після того, як людина обрала посаду буде відбуватися комунікація з певною частиною у результаті якої буде сформовано рекомендаційний лист;

кандидат за рекомендаційним листом відвідає ТЦК для уточнення облікових даних, подальшого проходження військово-лікарської комісії, для проходження професійного відбору та людина отримає направлення для проходження служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні відбудеться останній цього року перерахунок розміру мінімальної заробітної плати. Оприлюднено нову суму, а також оновлені розміри податків, які від неї залежать.

Також ми писали, що зарплати голів міських і селищних рад рідко залежать від розміру громад, які вони очолюють, а також від їхніх досягнень на посаді. Деякі мери західних міст отримали за 2022 рік понад 1 млн гривень заробітної плати.