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Ущерб инфраструктуры из-за полномасштабной войны — какие финансовые потери понесла Украина

3 марта 2024 12:26
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Ирина Шпак
редактор
Какой ущерб нанесла Россия украинской инфраструктуре за два года полномасштабной войны — исследование
Последствия ракетной атаки РФ по Харькову Фото: depositphotos.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Согласно данным украинских исследователей, стало известно, какие убытки в денежном эквиваленте от повреждения и разрушения инфраструктуры и зданий понесло наше государство во время полномасштабной войны. Прямой ущерб от российской агрессии составляет 153 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании UA War Infographics.

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Наибольший ущерб Россия нанесла Донецкой области: там он оценивается в 38,7 млрд долларов. На втором месте — Харьковская область с потерями в размере 27,8 млрд долларов. Третье место заняла Луганская область — там оценили убытки на сумму 17,8 млрд долларов.

Запорожская область понесла потери на 13,5 млрд долларов, Херсонская область — 12,6 млрд долларов, а Киевская — 11,2 млрд долларов.

Ущерб инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях оценивается соответственно в 5,5 и 5,6 млрд долларов. Здания и инфраструктура Черниговской области пострадали на сумму 3 млрд долларов. Потери Днепропетровской области оценивают в 2,9 млрд долларов.

В Тернопольской и Черновицкой областях ущерба инфраструктуры в результате войны не обнаружено.

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Источник: UA War Infographics

Что еще нужно знать

Напомним, что российские обстрелы нанесли огромный ущерб энергетическому сектору Украины, оцененный в 8,8 миллиарда долларов. Это привело к серьезным препятствиям для нормального функционирования энергетических систем страны и нуждается в немедленных мерах для восстановления и поддержки инфраструктуры.

Мы также сообщали, что специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины опубликовали исследования о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесчины более чем на миллиард долларов.

убытки
деньги
инфраструктура
война в Украине
війна

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