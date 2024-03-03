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Збитки інфрастуктури через повномасштабну війну — яких фінансових втрат зазнала Україна

3 березня 2024 12:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Яких збитків завдала Росія українській інфраструктурі за два роки повномасштабної війни — дослідження
Наслідки ракетної атаки РФ по Харкову. Фото: depositphotos.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Згідно з даними українських дослідників, стало відомо яких збитків у грошовому еквіваленті від пошкодження та руйнування інфраструктури та будівель зазнала наша держава під час повномасштабної війни. Прямі збитки від російської агресії становлять 153 млрд доларів.

Про це йдеться в дослідженні UA War Infographics.

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Найбільших збитків Росія завдала Донецькій області: там їх оцінюють у 38,7 млрд доларів. На другому місці — Харківська область із втратами у розмірі 27,8 млрд доларів. Третє місце посіла Луганська область — там оцінили збитки на суму у 17,8 млрд доларів.

Запорізька область зазнала втрат на 13,5 млрд доларів, Херсонська область — 12,6 млрд доларів, а Київська — 11,2 млрд доларів.

Збитки інфраструктури у Сумській та Миколаївській областях оцінюють відповідно у 5,5 та 5,6 млрд доларів. Будівлі та інфраструктура Чернігівської області постраждали на суму у 3 млрд доларів. Втрати Дніпропетровської області оцінюють у 2,9 млрд доларів.

У Тернопільській та Чернівецькій областях збитків інфраструктури внаслідок війни не виявлено.

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Джерело: UA War Infographics

Що ще треба знати 

Нагадаємо, що російські обстріли нанесли величезні збитки енергетичному сектору України, оцінені у розмірі 8,8 мільярда доларів. Це спричинило серйозні перешкоди для нормального функціонування енергетичних систем країни та потребує негайних заходів для відновлення і підтримки інфраструктури.

Ми також повідомляли про те, що фахівці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.

збитки
гроші
інфраструктура
війна в Україні
війна

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