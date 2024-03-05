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Apple оштрафували майже на 2 мільярди євро — за що заплатить компанія

5 березня 2024 12:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ЄС оштрафував компанію Apple на 1,84 млрд євро
Логотип компанії Apple. Фото: usatoday.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Єврокомісія звинувачує американську технологічну компанію Apple у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку потокової передачі музики для користувачів iPhone та iPad.  Приводом для антимонопольного розслідування стала скарга шведського сервісу Spotify.

Про це повідомляє Euronews.

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У позові Spotify йдеться про те, що стрімінгу довелось підвищити вартість щомісячної підписки через високу комісію магазину додатків App Store. Єврокомісія виявила, що американська компанія заважає користувачам знаходити вигідніші альтернативи. Розробники не мали можливості надавати інформацію про ціни на підписку за межами додатка, тому що покупка здійснювалася через механізми Apple.

"Apple нелегально обмежувала здатність розробників додатків інформувати користувачів про дешевші варіанти купівлі музики поза її екосистемою", — написала Єврокомісар з конкуренції Маргрете Вестагер в соцмережі X.

ЄС оштрафував компанію Apple на 1,84 млрд євро
Допис єврокомісара з конкуренції Маргрете Вестагер в соцмережі X. Фото: X

Штраф у розмірі 1,84 млрд євро став першим, накладеним Брюсселем на Apple, і третім за величиною, що будь-коли стягувався в межах ЄС. Таким чином, Єврокомісія реалізує свою стратегію щодо обмеження ринкового домінування американських технологічних компаній, які зловживають своїми домінуючими позиціями у країнах ЄС. Єврокомісія стверджує, що тиск на американські корпорації сприяє розвитку малого та середнього бізнесу у Європі.

Раніше ЄС вже застосовував подібні санкції щодо компанії Google. Її скарги на таке рішення зараз перебувають на розгляді в судах. Apple також висловила намір подати апеляцію, стверджуючи, що Єврокомісія не надала достатніх доказів заподіяння незручностей користувачам та антиконкурентної поведінки.

Нагадаємо, ми писали, що Ілон Маск втратив статус найбагатшого бізнесмена. Його місце зайняв засновник і колишній CEO американського інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос.

Також ми розповідали про новий MacBook Air з чіпом М3. Оновлення з 13-дюймового MacBook Air з чіпом M1 до нової моделі приведе до збільшення продуктивності на 60% у таких іграх, як No Man's Sky завдяки 16-ядерному Neural Engine.

Європейський союз
Apple
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технології
Spotify
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