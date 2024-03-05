Засновник Tesla і Space X Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі за версією Bloomberg

Власник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Фото: fortune.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американський підприємець та засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини на планеті. Його місце зайняв засновник і колишній CEO американського інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос. У 2021 році Безос вже очолював список найбагатших людей світу.

Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів", який публікує агентство Bloomberg.

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Статки засновника Amazon Джеффа Безоса, який посів перше місце у рейтингу, скоротилися на $500 мільйонів за добу, але протягом року збільшилися на $23,4 мільярда. Наразі вони оцінюються у $200 мільярдів.

Американський підприємець Ілон Маск опустився на друге місце рейтингу — його статки за добу зменшилися на $17,6 мільярда. За даними Bloomberg, це пов'язано з тим, що в понеділок, 4 березня, акції його компанії Tesla впали на 7%. Це сталося після оголошення скорочення постачання електромобілів до Китаю до мінімального рівня з грудня 2022 року. З початку поточного року Маск втратив $31,3 мільярда.

Перші 15 місць рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Фото: Bloomberg

Агентство зазначає, що розрив у статках між Маском та Безосом, який раніше сягав $142 мільярдів, поступово зменшується через різну динаміку вартості акцій Tesla та Amazon. Акції виробника електромобілів впали на 50% від рекордних значень 2021 року, тоді як папери онлайн-рітейлера, навпаки, знаходяться близько до історичного максимуму.

Третє місце у списку BBI займає власник французького виробника предметів розкоші LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) — Бернар Арно. Його статки за добу скоротилися на $1,84 мільярда, досягнувши позначки в $197 мільярдів. З початку поточного року його статки зросли на $18,3 мільярда доларів.

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