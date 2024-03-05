Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Ілон Маск втратив статус найбагатшого бізнесмена — хто зайняв його місце arrow

Ілон Маск втратив статус найбагатшого бізнесмена — хто зайняв його місце

5 березня 2024 10:07
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Засновник Tesla і Space X Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі за версією Bloomberg
Власник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Фото: fortune.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американський підприємець та засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини на планеті. Його місце зайняв засновник і колишній CEO американського інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос. У 2021 році Безос вже очолював список найбагатших людей світу.

Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів", який публікує агентство Bloomberg.

Читайте також:

Скільки грошей втратив Ілон Маск

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса, який посів перше місце у рейтингу, скоротилися на $500 мільйонів за добу, але протягом року збільшилися на $23,4 мільярда. Наразі вони оцінюються у $200 мільярдів.

Американський підприємець Ілон Маск опустився на друге місце рейтингу — його статки за добу зменшилися на $17,6 мільярда. За даними Bloomberg, це пов'язано з тим, що в понеділок, 4 березня, акції його компанії Tesla впали на 7%. Це сталося після оголошення скорочення постачання електромобілів до Китаю до мінімального рівня з грудня 2022 року. З початку поточного року Маск втратив $31,3 мільярда.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index
Перші 15 місць рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Фото: Bloomberg 

Агентство зазначає, що розрив у статках між Маском та Безосом, який раніше сягав $142 мільярдів, поступово зменшується через різну динаміку вартості акцій Tesla та Amazon. Акції виробника електромобілів впали на 50% від рекордних значень 2021 року, тоді як папери онлайн-рітейлера, навпаки, знаходяться близько до історичного максимуму.

Третє місце у списку BBI займає власник французького виробника предметів розкоші LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) — Бернар Арно. Його статки за добу скоротилися на $1,84 мільярда, досягнувши позначки в $197 мільярдів. З початку поточного року його статки зросли на $18,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, ми писали, що курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати. Основний приріст біткоїну припав на останні кілька тижнів, коли помітно зріс обсяг торгів біткоїн-фондами, зареєстрованими США.

Також ми розповідали, що у Європі сповільнилася інфляція. У лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%.

Bloomberg
Ілон Маск
Джефф Безос
рейтинг
мільярдери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим