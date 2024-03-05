Засновник Tesla і Space X Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі за версією Bloomberg

Ілон Маск втратив статус найбагатшого бізнесмена — хто зайняв його місце
Американський підприємець та засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини на планеті. Його місце зайняв засновник і колишній CEO американського інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос. У 2021 році Безос вже очолював список найбагатших людей світу.
Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів", який публікує агентство Bloomberg.
Скільки грошей втратив Ілон Маск
Статки засновника Amazon Джеффа Безоса, який посів перше місце у рейтингу, скоротилися на $500 мільйонів за добу, але протягом року збільшилися на $23,4 мільярда. Наразі вони оцінюються у $200 мільярдів.
Американський підприємець Ілон Маск опустився на друге місце рейтингу — його статки за добу зменшилися на $17,6 мільярда. За даними Bloomberg, це пов'язано з тим, що в понеділок, 4 березня, акції його компанії Tesla впали на 7%. Це сталося після оголошення скорочення постачання електромобілів до Китаю до мінімального рівня з грудня 2022 року. З початку поточного року Маск втратив $31,3 мільярда.
Агентство зазначає, що розрив у статках між Маском та Безосом, який раніше сягав $142 мільярдів, поступово зменшується через різну динаміку вартості акцій Tesla та Amazon. Акції виробника електромобілів впали на 50% від рекордних значень 2021 року, тоді як папери онлайн-рітейлера, навпаки, знаходяться близько до історичного максимуму.
Третє місце у списку BBI займає власник французького виробника предметів розкоші LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) — Бернар Арно. Його статки за добу скоротилися на $1,84 мільярда, досягнувши позначки в $197 мільярдів. З початку поточного року його статки зросли на $18,3 мільярда доларів.
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