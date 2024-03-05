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Apple оштрафовали почти на 2 миллиарда евро — за что заплатит компания

5 марта 2024 12:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
ЕС оштрафовал компанию Apple на 1,84 млрд евро
Логотип Apple. Фото: usatoday.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Еврокомиссия обвиняет американскую технологическую компанию Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потоковой передачи музыки для пользователей iPhone и iPad. Поводом для антимонопольного расследования послужила жалоба шведского сервиса Spotify.

Об этом сообщает Euronews.

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В иске Spotify говорится, что стримингу пришлось повысить стоимость ежемесячной подписки из-за высокой комиссии магазина приложений App Store. Еврокомиссия обнаружила, что американская компания мешает пользователям находить более выгодные альтернативы. Разработчики не имели возможности предоставлять информацию о ценах на подписку за пределами приложения, так как покупка производилась через механизмы Apple.

"Apple нелегально ограничивала способность разработчиков приложений информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне ее экосистемы", — написала Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер в соцсети X.

ЕС оштрафовал компанию Apple на 1,84 млрд евро
Сообщение еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер в соцсети X. Фото: X

Штраф в размере 1,84 млрд евро стал первым, наложенным Брюсселем на Apple, и третьим по величине, когда-либо взимаемым в пределах ЕС. Таким образом, Еврокомиссия реализует свою стратегию по ограничению рыночного доминирования американских технологических компаний, злоупотребляющих своими доминирующими позициями в странах ЕС. Еврокомиссия утверждает, что давление на американские корпорации способствует развитию малого и среднего бизнеса в Европе.

Ранее ЕС уже применял подобные санкции в отношении компании Google. Ее жалобы на такое решение сейчас находятся на рассмотрении в судах. Apple также выразила намерение подать апелляцию, утверждая, что Еврокомиссия не предоставила достаточных доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения.

Напомним, мы писали, что Илон Маск потерял статус самого богатого бизнесмена. Его место занял основатель и бывший CEO американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос.

Также мы рассказывали о новом MacBook Air с чипом М3. Обновление с 13-дюймового MacBook Air с чипом M1 к новой модели приведет к увеличению производительности на 60% в таких играх как No Man's Sky благодаря 16-ядерному Neural Engine.

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