ЕС оштрафовал компанию Apple на 1,84 млрд евро

Логотип Apple. Фото: usatoday.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Еврокомиссия обвиняет американскую технологическую компанию Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потоковой передачи музыки для пользователей iPhone и iPad. Поводом для антимонопольного расследования послужила жалоба шведского сервиса Spotify.

Об этом сообщает Euronews.

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В иске Spotify говорится, что стримингу пришлось повысить стоимость ежемесячной подписки из-за высокой комиссии магазина приложений App Store. Еврокомиссия обнаружила, что американская компания мешает пользователям находить более выгодные альтернативы. Разработчики не имели возможности предоставлять информацию о ценах на подписку за пределами приложения, так как покупка производилась через механизмы Apple.

"Apple нелегально ограничивала способность разработчиков приложений информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне ее экосистемы", — написала Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер в соцсети X.

Сообщение еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер в соцсети X. Фото: X

Штраф в размере 1,84 млрд евро стал первым, наложенным Брюсселем на Apple, и третьим по величине, когда-либо взимаемым в пределах ЕС. Таким образом, Еврокомиссия реализует свою стратегию по ограничению рыночного доминирования американских технологических компаний, злоупотребляющих своими доминирующими позициями в странах ЕС. Еврокомиссия утверждает, что давление на американские корпорации способствует развитию малого и среднего бизнеса в Европе.

Ранее ЕС уже применял подобные санкции в отношении компании Google. Ее жалобы на такое решение сейчас находятся на рассмотрении в судах. Apple также выразила намерение подать апелляцию, утверждая, что Еврокомиссия не предоставила достаточных доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения.

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