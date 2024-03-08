Курс криптовалюти стрімко зростає — скільки коштує Bitcoin

Логотип біткоїну. Фото: David Lombeida/Bloomberg

Курс біткоїна стрімко підвищився, перевищивши позначку 69,6 тисяч доларів 8 березня 2024 року. Це новий пік для найпопулярнішої криптовалюти.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 8 березня, курс біткоїна сягнув свого історичного максимуму і становив 69,64 тисячі доларів. Пізніше, цього ж дня, ціна на цю криптовалюту почала знижуватись і сягнула позначки 67,7 тис. доларів.

Джерело: скриншот

Видання Reuters зазначає, що курс біткоїна стрімко зростає через нестабільну торгівлю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.

Ми також повідомляли про те, чому дорожчає криптовалюта та чого чекати у березні. Цього року ціна біткоїна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.