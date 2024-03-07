Чому дорожчає біткоїн у березні та чого чекати від криптовалют

Іграшка у формі біткоїна у руках. Фото: techcrunch.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Цього тижня курс біткоїну був схожим на американські гірки. У вівторок, 5 березня, на біржі Binance його курс перевищив позначку 69 тисяч доларів, оновивши історичний максимум, встановлений у листопаді 2021 року. Щоправда, протримався на цьому рівні біткоїн не довго. Наразі вартість найпопулярнішої криптовалюти дорівнює в середньому 66 — 66,5 тисяч доларів. Втім, курс біткоїна продовжує свій висхідний тренд. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідають скільки наразі коштує біткоїн, в чому причина його рекордного здорожчання та чого чекати від його курсу у березні.

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Як за 2024 рік виріс біткоїн

У середині минулого тижня, 28 лютого, біткоїн вперше з початку 2021 року подолав позначку 60 тисяч доларів, досягнувши 64 тисяч доларів, після чого повернувся назад до 60 тисяч доларів.

Слід зазначити, що з початку року перша у світі криптовалюта подорожчала на 50%. На початку 2024 року курс біткоїна дорівнював приблизно 44 тисячам доларів. В порівнянні з попереднім місяцем він виріс на 49% — 7 лютого за 1 біткоїн давали 44,3 тисячі доларів.

У понеділок, 4 березня, біткоїн досяг свого найвищого за останні два роки рівня, перевищивши позначку 65 тисяч доларів. Востаннє він досягав такого рівня наприкінці 2021 року.

Але і цей рекорд протримався не довго. У вівторок, 5 березня, на біржі Binance курс біткоїна перевищив позначку 69 тисяч доларів, досягнувши історичного максимуму, встановленого в листопаді 2021 року.

При чому того ж дня вартість біткоїна впала до 61,5 тисяч доларів. Втім наразі можна стверджувати що курс найдорожчої криптовалюти стабілізувався на позначці у приблизно 66 — 66,5 тисяч доларів

Станом на 10:15 четверга, 7 березня, 1 біткоїн коштує 66 815 доларів.

Курс біткоїна відносно долара США, станом на 7 березня. Фото: Google

Чому дорожчає біткоїн

Аналітики сходяться на думці щодо двох основних причин здорожчання біткоїна. Перша — це старт продажів акцій біржових інвестиційних фондів (ETF), що торгують ф'ючерсами на біткоїн. Друга — це халвінг біткоїна, який може відбутись вже у квітні. Трохи складно, згодні. Зараз все пояснимо.

Біржовий інвестиційний фонд (ETF) — це фонд, що інвестує у різні акції або інші активи та торгується на біржі подібно до акцій звичайних компаній. Коли ви купуєте частку у біржовому інвестиційному фонді, ви отримуєте шматочок портфеля активів, у які він вклався. Таким чином ETF, що торгують ф'ючерсами на біткоїн, фактично беруть на себе всю відповідальність у купівлі та зберіганні криптовалюти для тих хто хоче вкласти свої гроші у криптовалюту, але не хоче розбиратись з нюансами цієї системи.

У січні 2024 року американська Комісія з цінних паперів та бірж дозволила запуск 11 біржових фондів, які інвестують в біткоїн. З того часу вони активно збільшують продажі своїх акцій, що безпосередньо впливає на курс біткоїну. Оскільки для випуску більшого обсягу акцій інвестиційні фонди змушені купувати більше криптовалюти.

У лютому на Нью-Йоркській фондовій біржі розпочалися торги акціями першого ETF, який пов'язаний з ф'ючерсами на біткоїн. Підвищений інтерес з боку роздрібних інвесторів, також стимулював зростання цін на біткоїн.

Другою ймовірною причиною здорожчання головної криптовалюти у світі, на думку спеціалістів, є халвінг, що очікується в останніх числах квітня. Халвінг — це запланована подія, яка відбувається приблизно кожні 4 роки. Під час халвінгу винагорода майнерів за видобуток біткоїнів зменшується вдвічі. За час існування біткоїна відбулось вже три халвінга, що скоротили винагороду майнерів майже на 90%.

Очікуваний халвінг запланований приблизно на 20 квітня, проте багато хто вже почав закуповуватися біткоїнами заздалегідь, сподіваючись на зростання курсу. При цьому самі інвестори й спровокували таким чином сплеск цін. Згідно зі статистикою, ціна біткоїна завжди починала зростати за кілька місяців до халвінгу та досягала чергового історичного максимуму.

Тож ймовірніше за все курс цієї криптовалюти буде зростати як мінімум до квітня і цілком можливо, що ми станемо свідками побиття чергового рекорду. Деякі аналітики очікують, що вже в березні його ціна може піднятися до нового максимуму в районі 75-80 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали, що у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі та області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.