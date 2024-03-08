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Биткоин достиг исторического максимума — сколько стоит криптовалюта

8 марта 2024 18:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Курс криптовалюты стремительно растет — сколько стоит Bitcoin
Логотип биткоина. Фото: David Lombeida/Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Курс биткоина стремительно повысился, превысив отметку 69,6 тысячи долларов 8 марта 2024 года. Это новый пик для самой популярной криптовалюты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В пятницу, 8 марта, курс биткоина достиг своего исторического максимума и составил 69,64 тысячи долларов. Позже, в этот же день, цена на эту криптовалюту начала снижаться и достигла отметки в 67,7 тыс. долларов.

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Источник: скриншот

Издание Reuters отмечает, что курс биткоина стремительно растет из-за нестабильной торговли.

Что еще нужно знать

Напомним, самая популярная криптовалюта Bitcoin (BTC) может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.

Мы также сообщали, почему дорожает криптовалюта и чего ждать в марте. В этом году цена биткоина в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.

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