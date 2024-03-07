Почему дорожает биткоин в марте и чего ждать от криптовалют

Игрушка в форме биткоина в руках. Фото: techcrunch.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На этой неделе курс биткоина походил на американские горки. Во вторник, 5 марта, на бирже Binance его курс превысил отметку в 69 тысяч долларов, обновив исторический максимум, установленный в ноябре 2021 года. Правда, продержался на этом уровне биткоин недолго. Сейчас стоимость самой популярной криптовалюты равняется в среднем 66 — 66,5 тысячи долларов. Впрочем, курс биткоина продолжает свой восходящий тренд. В этом году его цена в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.

Новости.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит биткоин, в чем причина его рекордного подорожания и чего ждать от его курса в марте.

Читайте также:

Как за 2024 год вырос биткоин

В середине прошлой недели, 28 февраля, биткоин впервые с начала 2021 года преодолел отметку в 60 тысяч долларов, достигнув 64 тысяч долларов, после чего снова вернулся до уровня 60 тысяч долларов.

Следует отметить, что с начала года первая в мире криптовалюта подорожала на 50%. В начале 2024 года курс биткоина равнялся примерно 44 тысячам долларов. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 49% — 7 февраля за 1 биткоин давали 44,3 тысячи долларов.

В понедельник, 4 марта, биткоин достиг своего самого высокого за последние два года уровня, превысив отметку в 65 тысяч долларов. В последний раз он достигал такого уровня в конце 2021 года.

Но и этот рекорд продержался недолго. Во вторник, 5 марта, на бирже Binance курс биткоина превысил отметку 69 тысяч долларов, достигнув исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.

При чем в тот же день стоимость биткоина упала до 61,5 тысячи долларов. Впрочем, сейчас можно утверждать, что курс самой дорогой криптовалюты стабилизировался на отметке в примерно 66 — 66,5 тысяч долларов.

По состоянию на 10:15 четверга, 7 марта, 1 биткоин стоит 66 815 долларов.

Курс биткоина по отношению к доллару США, по состоянию на 7 марта. Фото: Google

Почему дорожает биткоин

Аналитики сходятся во мнении по двум основным причинам удорожания биткоина. Первая — это старт продаж акций биржевых инвестиционных фондов (ETF), торгующих фьючерсами на биткоин. Вторая — халвинг биткоина, который может состояться уже в апреле. Немного сложно, согласны. Сейчас все объясним.

Биржевой инвестиционный фонд (ETF) — это фонд, инвестирующий в разные акции или другие активы и торгуемый на бирже подобно акциям обычных компаний. Когда вы приобретаете долю в биржевом инвестиционном фонде, вы получаете кусочек портфеля активов, в которые он вложился. Таким образом, ETF, торгующие фьючерсами на биткоин, фактически берут на себя всю ответственность в покупке и хранении криптовалюты для тех, кто хочет вложить свои деньги в криптовалюту, но не хочет разбираться с нюансами работы этой системы.

В январе 2024 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам разрешила запуск 11 биржевых фондов, инвестирующих в биткоин. С тех пор они активно увеличивают продажи своих акций, что оказывает непосредственное влияние на курс биткоина. Поскольку для выпуска большего объема акций инвестиционные фонды вынуждены покупать больше криптовалюты.

В феврале на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги акциями первого ETF, связанного с фьючерсами на биткоин. Повышенный интерес со стороны розничных инвесторов также стимулировал рост цен на биткоин.

Второй вероятной причиной удорожания главной криптовалюты в мире, по мнению специалистов, является ожидаемый в последних числах апреля халвинг. Халвинг — это запланированное событие, которое происходит примерно каждые 4 года. Во время халвинга вознаграждение майнеров за добычу биткоинов уменьшается вдвое. За время существования биткоина произошло уже три халвинга, сокративших вознаграждение майнеров почти на 90%.

Ожидаемый халвинг запланирован примерно на 20 апреля, однако многие уже начали закупаться биткоинами заранее, надеясь на рост курса. При этом сами инвесторы и спровоцировали, таким образом, всплеск цен. Согласно статистике, цена биткоина всегда начинала расти за несколько месяцев до халвинга и достигала очередного исторического максимума.

Вероятнее всего курс этой криптовалюты будет расти как минимум до апреля и вполне возможно, что мы станем свидетелями падения очередного рекорда. Некоторые аналитики ожидают, что уже в марте его цена может подняться до нового максимума в районе 75-80 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, что в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.