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У Європі сповільнилася інфляція — в чому причина

4 березня 2024 12:04
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Інфляція у єврозоні сповільнилася на тлі зниження цін на пальне
Прапор Євросоюзу. Фото: Thierry Monasse/Getty Images
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Про це повідомляють Euronews.

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Як знизились ціни на продукти

Витрати на харчові продукти, які були найбільшим стресовим фактором для малозабезпечених сімей, зменшилися більш ніж на 1,5%. Однак, як зазначають експерти, знадобилося багато часу, щоб загальне зниження інфляції стало помітним у супермаркетах Європи.

Крім того, ціни на пальне знизилися на 3,7%. Вони різко зросли після вторгнення Росії в Україну, оскільки Європа сильно залежала від російської нафти та газу. Тепер, оскільки європейські країни набули нових джерел палива, ціни нарешті почали падати.

Також, лютий також відзначився падінням базової інфляції. Цей показник, який точніше відбиває інфляційний тиск на економіку, знизився з 3,3% до 3,1%.

Нагадаємо, ми писали на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало. Ціни в магазинах все ж таки поступово зростають. З початку повномасштабної війни в Україні суттєво подорожчали майже усі базові продукти.

Також ми розповідали, що в уряді готуються до підвищення тарифів. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.

ціни на паливо
Європейський союз
інфляція
економіка
ціни на продукти

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