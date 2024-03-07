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Біженці за кордоном — на що витрачали гроші українці за два роки великої війни

7 березня 2024 14:19
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Ірина Шпак
редактор
Українці за кордоном — скільки грошей та на що найбільше витрачають біженці
Українські біженці біля торгівельного центру. Фото: Anna Liminowicz/The Globe and Mail
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Ірина Шпак
редактор

Упродовж двох років повномасштабної війни українські біженці за кордоном витратили чимало коштів на особисті потреби. Найбільші витрати зафіксовано з грудня 2022 року по лютий 2023 року. Що стосується закупівель — біженці з України найчастіше витрачають гроші на продукти харчування.

Про це йдеться у огляді РБК-Україна.

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На що витрачають кошти українські біженці за кордоном

За інформацією від директора департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Дениса Воробйова, ТОП-категорії витрат клієнтів банку, які перебувають за кордоном, майже не змінилися з початку війни.

Найбільше грошей клієнти витрачають: 

  • на продукти — 34% усіх клієнтів банку за кордоном оплачували цю категорію товарів у 4 кварталі 2023 року, що в порівнянні з 31% у 1 кварталі 2022 року.
  • кафе та ресторани — 21% у 4 кварталі 2023 року та 16% у 1 кварталі 2022 року.
  • аптеки — 19% у 4 кварталі 2023 року та 15% у 1 кварталі 2022 року.
  • одяг/взуття, АЗС (паливо та супутні товари), транспорт/готелі.

"Згідно з нашими внутрішніми даними, витрати в цих категоріях є стабільними за деякими виключеннями. Так, у 2-му та 3-му кварталі 2022 року кількість клієнтів, котрі витрачали гроші на продукти, різко зросли до 70% та 50% відповідно. Але протягом року кількість клієнтів з витратами в цій категорії було стабілізовано. Схожа ситуація — з категорією "аптеки" та "одяг/взуття". У 2 кварталі 2022 року кількість клієнтів з транзакційною активністю у цих категоріях виросла до 40% та 38% відповідно. Але, протягом 2022-2023 років кількість клієнтів, які сплачують за ці послуги, стабілізувалась", — розповів експерт.

За даними начальника відділу по роботі з фізичними особами головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Олега Заяця, у 2022 році порівняно з попереднім, довоєнним роком загальна кількість карткових платіжних операцій зросла на 128%, а загальна сума — на 91%. Тенденція до збільшення витрат продовжувалась і протягом 2023 року, хоча і меншими темпами, ніж у 2022 році.

Як українці витрачають гроші за кордоном

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), до лютого 2023 року щомісячні загальні витрати українців за кордоном становили від 1,8 до 2 млрд доларів, а у січні 2023-го вони перетнули позначку у два мільярди. У той же час витрати на особисті цілі коливалися від 1,4 до 1,6 млрд доларів щомісяця.

У березні 2023 року картина витрат зазнала змін. Після майже 2 млрд доларів загальних витрат у лютому, у березні обсяг витрат скоротився до близько 1,6 млрд. Починаючи з квітня, загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів.

Схожа тенденція спостерігається з витратами на особисті цілі — починаючи з квітня 2023 року вони ледь перевищують 1 млрд доларів щомісяця.

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Джерело: РБК-Україна

Що ще треба знати

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для повернення українців з-за кордону не будуть застосовувати адміністративні заходи. Громадян планують заохочувати стимулами та кращими можливостями.

Ми також писали про те, що влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

НБУ
гроші
банки
біженці
переселенці
війна в Україні

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