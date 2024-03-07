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Беженцы за границей — на что тратили деньги украинцы за два года войны

7 марта 2024 14:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы за границей — сколько денег и на что больше всего тратят беженцы
Украинские беженцы возле торгового центра. Фото: Anna Liminowicz/The Globe and Mail
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В течение двух лет полномасштабной войны украинские беженцы за границей потратили немало средств на личные нужды. Наибольшие расходы зафиксированы с декабря 2022 по февраль 2023 года. Что касается закупок — беженцы из Украины чаще всего тратят деньги на продукты питания.

Об этом говорится в обзоре РБК-Україна.

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По информации от директора департамента разработок инновационных технологий ПУМБ, Дениса Воробьева, ТОП-категории расходов находящихся за рубежом клиентов банка почти не изменились с начала войны.

Больше денег клиенты тратят:

  • на продукты — 34% всех клиентов банка за рубежом оплачивали эту категорию товаров в 4 квартале 2023 года, что по сравнению с 31% в 1 квартале 2022 года.
  • кафе и рестораны — 21% в 4 квартале 2023 года и 16% в 1 квартале 2022 года.
  • аптеки — 19% в 4 квартале 2023 года и 15% в 1 квартале 2022 года.
  • одежда/обувь, АЗС (топливо и сопутствующие товары), транспорт/отели.

"Согласно нашим внутренним данным, расходы в этих категориях стабильны за некоторыми исключениями. Так, во 2-м и 3-м квартале 2022 года количество клиентов, которые тратили деньги на продукты, резко выросли до 70% и 50% соответственно. Но в течение года количество клиентов с расходами в этой категории было стабилизировано, похожая ситуация — с категорией "аптеки" и "одежда/обувь". Во 2 квартале 2022 года количество клиентов с транзакционной активностью в этих категориях выросло до 40% и 38% соответственно, в течение 2022-2023 годов количество клиентов, платящих за эти услуги, стабилизировалось", — рассказал эксперт.

По данным начальника отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олега Заяца, в 2022 году по сравнению с предыдущим довоенным годом общее количество карточных платежных операций выросло на 128%, а общая сумма — на 91%. Тенденция к увеличению расходов продолжалась и в течение 2023 года, хотя и меньшими темпами, чем в 2022 году.

Как украинцы тратят деньги за границей

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), к февралю 2023 года ежемесячные общие расходы украинцев за границей составляли от 1,8 до 2 млрд долларов, а в январе 2023 они пересекли отметку в два миллиарда. В то же время расходы на личные цели колебались от 1,4 до 1,6 млрд долларов ежемесячно.

В марте 2023 года картина затрат претерпела изменения. После почти 2 млрд долларов общих расходов в феврале, в марте объем расходов сократился до около 1,6 млрд. Начиная с апреля, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов.

Похожая тенденция наблюдается с расходами на личные цели – начиная с апреля 2023 года они едва превышают 1 млрд долларов ежемесячно.

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Источник: РБК-Украина

Что еще нужно знать

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться административные меры. Граждан планируют поощрять стимулы и лучшие возможности.

Мы также писали о том, что власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

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