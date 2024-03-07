Біженці в Італії — як отримати грошовий бонус у 900 євро

Громадяни в Італії. Фото: visitukraine.today

Влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

Про це повідомляє Visit Ukraine.

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Підтримка біженців урядом Італії

Італія посідає п'яте місце з-поміж країн Європейського Союзу (ЄС) за кількістю прийнятих біженців з України. Там статус тимчасового захисту мають понад 180 тис. українців. Як і в інших державах Європи, уряд цієї країни забезпечив шукачів притулку усіма базовими речами. Йдеться про надання:

житла для проживання українських біженців;

медичного обслуговування;

роботи для мігрантів;

доступу до навчання;

фінансової підтримки.

Як отримати грошовий бонус в Італії у 2024 році

Цьогоріч продовжили бонусну програму для українців, в рамках якої надають грошову допомогу у 900 євро. Фінансову підтримку надають тим, хто оформив статус тимчасового захисту.

Грошовий бонус надаватимуть у період з 1 січня до 31 грудня поточного року. Виплату нарахують на наступний місяць після подання заявки.

Передбачається три транші по 300 євро на місяць на одного дорослого на три місяці.

Подавати заявки на виплату бонусу треба, звернувшись до муніципальної ради міста, надавши такі документи:

заяву на отримання бонусу;

копію посвідки на тимчасовий захист;

копію паспорта;

копію італійського податкового коду (Codice Fiscale);

свідоцтво про народження дітей.

Заявки можна подавати як особисто, так і поштою чи на е-пошту муніципалітету.

Детальна інформація про процедуру оформлення бонусу для українців в Італії розміщена на сайтах муніципалітетів країни.

Більше про допомогу біженцям

Нагадаємо, українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Також повідомлялося, що уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.