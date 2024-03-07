Борги за воду — де у березні очікуються масові відключення води

Прилад обліку води. Фото: poverka.org.ua

У Дніпрі у березні 2024 року комунальники розпочали кампанію з масового відключення водопостачання через заборгованість. Відомо, кого зі споживачів торкнеться у першу чергу, та яка сума боргу може стати причиною припинення надання цієї послуги.

Про це повідомляє "Суспільне".

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В Україні з початку року скасували мораторій на відключення комунальних послуг споживачам, які мають борги. Припинення надання послуг можуть відбуватися по всій країні, окрім окупованих територій.

Зокрема, комунальне підприємство "Дніпроводоканал" має намір за кілька днів здійснити відключення водопостачання десяткам сімей, які мають борги. Йдеться про 22 адреси у приватному секторі Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів. Там сукупно жителі заборгували більш ніж 600 тис. гривень.

Відомо, що першими під відключення потраплять споживачі, які мають найбільші борги, адже дехто винен понад 100 тис. гривень. Почнуть з мешканців приватного сектору, а щодо багатоповерхівок, то зараз проводять підготовчі роботи.

Через яку суму боргу позбавлять послуги

Як зазначають комунальники, залишитися без послуг можуть споживачі, які накопичили більш ніж 3 тис. гривень боргу за комунальним рахунком. Попередньо боржникам надсилають повідомлення про необхідність погашення заборгованості.

Якщо споживачі ігнорують звернення, то фахівці водоканалів мають право відключити послугу. При цьому робити це дозволяється навіть без власників осель. Так, у багатоповерхівках перекривають труби, використовуючи спеціальні пристрої.

За словами фахівців водоканалів, громадянам краще не доводити справу до відключення комунальних послуг, адже відновлення водопостачання та водовідведення платне. Додатково доведеться заплатити до 5 тис. гривень та повністю виплатити заборгованість.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

Раніше ми писали, що в Україні у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.