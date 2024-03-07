Долги за воду – где в марте ожидаются массовые отключения воды

Прибор для учета воды. Фото: poverka.org.ua

В Днепре в марте 2024 года коммунальщики начали кампанию по массовому отключению водоснабжения из-за задолженности. Известно, кого из потребителей коснется в первую очередь, и какая сумма долга может стать причиной прекращения предоставления этой услуги.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Наказание должников за коммуналку в Днепре

В Украине с начала года отменили мораторий на отключение коммунальных услуг потребителям, имеющим долги. Прекращение предоставления услуг может происходить по всей стране, кроме оккупированных территорий.

В частности, коммунальное предприятие "Днепропроводоканал" намерено через несколько дней осуществить отключение водоснабжения десяткам семей, имеющих долги. Речь идет о 22 адресах в частном секторе Шевченковского и Амур-Нижнеднепровского районов. Там совокупно жители задолжали более 600 тыс. гривен.

Известно, что первыми под отключение попадут потребители, имеющие наибольшие долги, ведь некоторые должны более чем 100 тыс. гривен. Начнут с жителей частного сектора, а относительно многоэтажек — сейчас проводят подготовительные работы.

Из-за какой суммы долга лишат услуги

Как отмечают коммунальщики, остаться без услуг могут потребители, накопившие более 3 тыс. гривен долга по коммунальному счету. Предварительно должникам присылают сообщение о необходимости погашения задолженности.

Если потребители игнорируют обращение, специалисты водоканалов имеют право отключить услугу. При этом делать это разрешается даже без владельцев жилищ. Так, в многоэтажках перекрывают трубы, используя специальные устройства.

По словам специалистов водоканалов, гражданам лучше не доводить дело до отключения коммунальных услуг, ведь восстановление водоснабжения и водоотвода платное. Дополнительно придется заплатить до 5 тысяч гривен и полностью выплатить задолженность.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Ранее мы писали, что в Украине в марте некоторые потребители заплатят меньшие тарифы на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.