Ціни на електроенергію у березні — хто заплатить на 40% менше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.

Про це йдеться на сайті компанії YASNO.

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Тарифи у березні для непобутових споживачів

Компанія-постачальник оприлюднила ціни на березень для непобутових споживачів, зауваживши, що коригування проводять щомісяця, згідно з постановою Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Вартість враховує:

купівлю електроенергії на ринку;

послуги постачальника;

послуги оператора системи передачі;

послуги оператора системи розподілу.

Зокрема, ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, підключених до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", будуть такі:

для першого класу напруги — знизяться із 647,86 до 609,38 гривні за кВт-год;

для другого класу напруги — опустяться із 791,72 до 753,24 гривні за кВт-год.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Тарифи за електрику для побутових споживачів

Тарифи за електроенергію для побутових споживачів незмінні до кінця холодного сезону і становлять 2,64 гривні за кіловат. Однак українці вже заощаджують на комуналці до 40%. При цьому не лише завдяки енергоощадним лампам чи різкому обмеженню використання побутових приладів.

Таке зниження витрат забезпечує тризонний лічильник. Він враховує споживання електрики у три періоди, поділивши добовий час на піковий, напівпіковий та нічний. Останній — майже удвічі дешевший.

Тризонне диференціювання передбачає наступні ціни на кіловат-годину:

150% тарифу — з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (максимальне навантаження) — 3,96 гривні;

100% тарифу — з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23.00 (напівпіковий час) — 2,64 гривні;

40% тарифу — з 23:00 до 07:00 – 1,05 гривні (нічний час).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

Раніше ми писали, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.