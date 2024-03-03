Боротьба з РФ виходить на новий рівень — Гетманцев розповів про успіхи

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров

Початок весни приніс важливі зміни в економічній конфронтації з Росією. Глава Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, відзначив три ключові події, які можуть негативно вплинути на доходи РФ.

Про це Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

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В першу чергу політик відзначив припинення участі Росії у Дунайській комісії — організації, яка регулює судноплавство Дунаєм.

"Отже, з 1 березня країни-члени Дунайської комісії більше не визнають свої зобов'язання перед Росією за Белградською конвенцією, а окрім цього, вперше в історії організації на неї… накладено штраф за несплату членських внесків за останні роки", — зазначив він.

Також Гетманцев нагадав про те, що росіян позбавили права участі в укладанні нових контрактів на надання послуг при здійсненні авіаційних місій ООН.

"Тепер вони мають завершити виконання своїх раніше прийнятих зобов’язань і залишити ринок авіаперевезень до кінця першого кварталу 2024 року. Причина — "червоний прапорець" від Міжнародної організації цивільної авіації через серйозну стурбованість рівнем безпеки польотів на російській авіаційній техніці (окрім держави-агресорки, такий статус у світі мають лише Еритрея та Бутан)", — додав нардеп.

Третя сумна новина для економіки РФ — відмова Болгарії від постачання російської нафти. Це остання держава Євросоюзу, яка відмовилась від "чорного золота" держави-терористки. І хоча Болгарія мала дозвіл продовжувати імпорт російської нафти до кінця 2024 року, однак вирішила підтримати своїх європейських партнерів.

"Ще наприкінці 2023 року у Болгарію щодоби надходило 200 тисяч барелів російської нафти. Замість неї з січня заходить сировина з Казахстану, Іраку та Тунісу. А щоб російському "Лукойлу" було веселіше вести бізнес на своєму НПЗ у Бургасі, який він придбав далекого 1999 року — підприємство буде платити податок на прибуток у розмірі 60%, аж доти, доки росіяни не вийдуть з бізнесу в Болгарії", — розповів Гетманцев.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що уряд Канади посилив санкції щодо імпорту російських алмазів. Так, з 1 березня Канада запроваджує заборону на ввезення російських алмазів і ювелірної продукції масою від одного карата через треті країни.

Ми також повідомляли про те, що Росія на пів року призупиняє експорт бензину через регулярні атаки дронів та пожежі. Рішення ухвалили після того, як протягом січня-лютого були атаковані близько 10 заводів та нафтобаз в РФ.