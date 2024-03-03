Борьба с РФ выходит на новый уровень — Гетманцев рассказал об успехах

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров

Начало весны принесло важные изменения в экономической конфронтации с Россией. Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, Даниил Гетманцев, отметил три ключевых события, которые могут негативно повлиять на доходы РФ.

Об этом Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

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В первую очередь политик отметил прекращение участия России в Дунайской комиссии — организации, регулирующей судоходство по Дунаю.

"Следовательно, с 1 марта страны-члены Дунайской комиссии больше не признают свои обязательства перед Россией по Белградской конвенции, а кроме этого, впервые в истории организации на нее... наложен штраф за неуплату членских взносов за последние годы", — отметил он.

Также Гетманцев напомнил о том, что россияне лишились права участия в заключении новых контрактов на предоставление услуг при осуществлении авиационных миссий ООН.

"Теперь они должны завершить выполнение своих ранее принятых обязательств и покинуть рынок авиаперевозок до конца первого квартала 2024 года. Причина — "красный флажок" от Международной организации гражданской авиации из-за серьезной озабоченности уровнем безопасности полетов на российской авиационной технике (кроме государства-агрессорки, такой статус в мире имеют только Эритрея и Бутан)", — добавил нардеп.

Третья печальная новость для экономики РФ — отказ Болгарии от поставок российской нефти. Это последнее государство Евросоюза, которое отказалось от "черного золота" государства-террористки. И хотя Болгария имела разрешение продолжать импорт российской нефти до конца 2024 года, однако решила поддержать своих европейских партнеров.

"Еще в конце 2023 года в Болгарию ежесуточно поступало 200 тысяч баррелей российской нефти. Вместо нее с января заходит сырье из Казахстана, Ирака и Туниса. А чтобы российскому "Лукойлу" было веселее вести бизнес на своем НПЗ в Бургасе, который он приобрел в далеком 1999 году – предприятие будет платить налог на прибыль в размере 60%, вплоть до тех пор, пока россияне не выйдут из бизнеса в Болгарии", — рассказал Гетманцев.

Что еще нужно знать

Напомним, что правительство Канады ужесточило санкции по импорту российских алмазов. Да, с 1 марта Канада вводит запрет на ввоз российских алмазов и ювелирной продукции массой от одного карата через третьи страны.

Мы также сообщали о том, что Россия на полгода приостанавливает экспорт бензина из-за регулярных атак дронов и пожара. Решение было принято после того, как в течение января-февраля были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ.