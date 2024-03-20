Курс долара у березні прямує вгору — про що попереджають експерти

Американська валюта. Фото: Unsplush

В Україні останнім часом стрімко дорожчає американська валюта. Експерти пояснили причини подорожчання долара та розповіли, чи варто бігти в обмінні пункти.

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу, економічний експерт Олег Пендзин.

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Курс долара на готівковому ринку у середньому становить 39,28 грн/$. Офіційний курс також перевищив позначку у 39 гривень. Зараз американська валюта коштує 39,13 грн/$, що є рекордним значенням.

Джерело: НБУ

За словами Пендзина, офіційний курс американської валюти прямує вгору через збільшення попиту на іноземну валюту. Однак не вбачає суттєвих факторів, які б могли призвести до різкого стрибка курсу долара в Україні.

"У цьому місяці у нас активно почалася виплата соціальних стандартів, також відбулася індексація пенсій, вже активно запрацював новий рівень мінімальної заробітної платні, що обʼєктивно привів до збільшення заробітних плат. Люди, отримуючи готівку, намагаються купувати валюту і так робити накопичення", — пояснив експерт.

Офіційний курс надалі під надійним наглядом Нацбанку, який продовжує його регулювати. Усі зростання чи зниження курсу іноземних валют відбуваються виключно в рамках фінансового коридору. НБУ залишається єдиним продавцем валюти на внутрішньому ринку. Скільки регулятор продасть валюти і за яким курсом визначить, приблизно таким і буде сформований курс.

"Тобто Нацбанк визначив певний коридор, в межах якого рухаються валютні операції, і вони, власне, сьогодні регулюються загальним обсягом реалізації валюти з резервів Національного банку України. Так це працює", — зазначив він.

Який буде курс долара до кінця місяця

Пендзин зауважив, що оскільки цього тижня казна поповниться 4,6 млрд євро від західних партнерів, а наступного — ще 1,5 млрд євро, то валюти в країні буде вдосталь. У зв'язку з цим курс долара може навіть дещо знизитися. З огляду на це, не варто бігти в обмінні пункти, купуючи валюту на останні гроші.

"Валюта буде, а якщо буде валюта, то, я думаю, курс не буде далі зростати, а найближчим часом ми навіть побачимо укріплення гривні", —наголосив економіст.

Більше того — зараз вигідно зберігати гроші саме у нацвалюті у банках чи в облігаціях. Фонд гарантування вкладів віддає не мінімум 200 тисяч гривень, як було раніше, а обіцяє компенсувати всі 100% накопичень у разі банкрутства банку, додав Олег Пендзин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення про нове зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.

Також ми писали, що НБУ оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.