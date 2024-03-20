Курс доллара в марте идет вверх — о чем предупреждают эксперты

Американская валюта. Фото: Unsplush

В Украине в последнее время стремительно дорожает американская валюта. Эксперты объяснили причины подорожания доллара и рассказали, стоит ли бежать в обменные пункты.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба, экономический эксперт Олег Пендзин.

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Курс доллара на наличном рынке в среднем составляет 39,28 грн/$. Официальный курс также превысил отметку в 39 гривен. Сейчас американская валюта стоит 39,13 грн/$, что является рекордным значением.

Источник: НБУ

По словам Пендзина, официальный курс американской валюты движется вверх из-за увеличения спроса на иностранную валюту. Однако не видит существенных факторов, которые могли бы привести к резкому скачку курса доллара в Украине.

"В этом месяце у нас активно началась выплата социальных стандартов, также произошла индексация пенсий, уже активно заработал новый уровень минимальной заработной платы, объективно приведший к увеличению заработных плат. Люди, получая наличные, пытаются покупать валюту и так делать накопления", — пояснил эксперт.

Официальный курс в дальнейшем под надежным наблюдением Нацбанка, который продолжает его регулировать. Рост или понижение курса иностранных валют происходит исключительно в рамках финансового коридора. НБУ остается единственным продавцом валюты на внутреннем рынке. Сколько регулятор продаст валюты и по какому курсу определит, примерно таковым будет сформирован курс.

"То есть Нацбанк определил определенный коридор, в пределах которого движутся валютные операции, и они, собственно, сегодня регулируются общим объемом реализации валюты из резервов Национального банка Украины. Так это работает", — отметил он.

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Пендзин отметил, что поскольку на этой неделе казна пополнится 4,6 млрд евро от западных партнеров, а на следующей — еще 1,5 млрд евро, то валюты в стране будет достаточно. В связи с этим курс доллара может даже несколько снизиться. Учитывая это, не стоит бежать в обменные пункты, покупая валюту на последние деньги.

"Валюта будет, а если будет валюта, то, я думаю, курс не будет дальше расти, а в ближайшее время мы даже увидим укрепление гривны", — подчеркнул экономист.

Более того, сейчас выгодно хранить деньги именно в нацвалюте в банках или в облигациях. Фонд гарантирования вкладов отдает не минимум 200 тысяч гривен, как было раньше, а обещает компенсировать все 100% накоплений при банкротстве банка, добавил Олег Пендзин.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк принял решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15,0% до 14,5% годовых.

Также мы писали, что НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.