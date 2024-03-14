НБУ різко знизив облікову ставку — що це означає для країни

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зниження облікової ставки

За словами керівника Нацбанку Андрія Пишного, завдяки подальшому сповільненню інфляції, збереженні стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивних зрушень у питаннях отримання зовнішньої допомоги цикл пом’якшення процентної політики вдалось почати відновлювати раніше.

Як уточнив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, 14 березня на засіданні правління НБУ вирішило:

знизити облікову ставку з 15% до 14,5% з 15 березня 2024 року;

знизити ставку за тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) з 19% до 17,5%.

Рішення про зниження облікової ставки та робочих ставок НБУ відображає:

процеси уповільнення інфляції (до 4,3% у березні у річному вимірі);

збереження стійкої ситуації на валютному ринку;

покращення очікувань щодо надходження зовнішнього фінансування (за оцінкою Нацбанку, у березні — квітні Україна може отримати 10 млрд дол.).

Як повідомлялося в НБУ, у планах — здійснення цілого циклу зниження облікової ставки, яке буде плавним, щоб не порушити тенденцію стійкого сповільнення інфляції та загальної стійкості валютного ринку країни.

На що вплине облікова ставка

Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним фінустановам, які можуть претендувати на довгострокове чи короткострокове рефінансування. Саме від неї залежить вартість кредитів, що надає регулятор фінустановам. Так, чим нижча ставка, тим дешевше банки зможуть пропонувати власні кредити клієнтам. З огляду на це, має збільшиться кількість позичальників. Таким чином, зниження облікової ставки є сигналом про сповільнення споживчої інфляції.

Також нова облікова ставка може коригувати ситуацію на валютному ринку, оскільки зниження пов'язане з привабливістю гривні та валютною лібералізацією.

Як зазначали раніше в НБУ, зниження ставки — є важливим елементом забезпечення курсової стійкості в умовах послаблення валютних обмежень. Саме новий рівень ключової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Зміна ставки під час війни

Нацбанк у червні 2022 року ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25%. Вона трималася до липня 2023-го, коли регулятор знизив до 22%.

У вересні її опустили до 20%, у жовтні — до 16%, а наприкінці 2023 року — до 15%.

У січні 2024 року НБУ зберіг ставку на рівні 15%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк скоротив підтримку курсу гривні з продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

Також ми писали, що у лютому обсяг гривневих депозитів громадян в українських банках підвищився майже до рівня початку 2024 року. Таким чином, на рахунки повернулися кошти, зняті у січні.