Податки та збори — для приватних підприємців влада готує зміни

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді готують новий проєкт закону, що дозволив би забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, "левова частка" з якого йде на фінансування армії під час війни. Йдеться про військовий збір для приватних підприємців.

Такі плани анонсував голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев під час телемарафону "Єдині новини".

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Що відомо про ініціативу

Як зазначив очільник профільного комітету парламенту, Міністерство фінансів зараз працює над збільшенням доходів державної казни. Планують наповнити бюджет 44 млрд гривень. З цією метою мають намір:

збільшити розмір військового збору;

запровадити військовий збір для фізосіб-підприємців (ФОП);

ввести військовий збір для юридичних платників єдиного податку;

запровадити військовий збір для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

За словами народного депутата, відомство вже напрацювало цілий комплекс пропозицій, які дозволять збільшити щорічні надходження до держбюджету на десятки мільярдів гривень.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо на цей законопроєкт", — заявив нардеп.

Гетманцев не уточнив, з якої саме суми та який відсоток хочуть стягувати з підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українським громадянам загрожують великі штрафи та конфіскація майна від Податкової служби у 2024 році. Йдеться про покарання, передбачені для фізосіб-підприємців (ФОП).

Також ми розповідали, що в Україні запровадять податки для заможних. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.