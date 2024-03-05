Налоги и сборы — для частных предпринимателей власть готовит изменения

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском правительстве готовят новый проект закона, позволяющий обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, "львиная доля" из которого идет на финансирование армии во время войны. Речь идет о военном сборе для частных предпринимателей.

Такие планы анонсировал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев во время телемарафона "Єдині новини".

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Что известно об инициативе

Как отметил глава профильного комитета парламента, Министерство финансов сейчас работает над увеличением доходов государственной казны. Планируется наполнить бюджет 44 млрд гривен. С этой целью намерены:

увеличить размер военного сбора;

ввести военный сбор для физлиц-предпринимателей (ФЛП);

ввести военный сбор для юридических плательщиков единого налога;

ввести военный сбор для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По словам народного депутата, ведомство уже наработало целый комплекс предложений, которые позволят увеличить ежегодные поступления в госбюджет на десятки миллиардов гривен.

"И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", — заявил нардеп.

Гетманцев не уточнил, с какой именно суммы и какой процент хотят взимать с предпринимателей.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинским гражданам грозят крупные штрафы и конфискация имущества от Налоговой службы в 2024 году. Речь идет о наказаниях, предусмотренных для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Также мы рассказывали, что в Украине будут введены налоги для богатых. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.