Налоги и сборы — для частных предпринимателей власть готовит изменения

Дополнительные деньги в бюджет — для частных предпринимателей готовят сюрприз
В украинском правительстве готовят новый проект закона, позволяющий обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, "львиная доля" из которого идет на финансирование армии во время войны. Речь идет о военном сборе для частных предпринимателей.
Такие планы анонсировал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев во время телемарафона "Єдині новини".
Что известно об инициативе
Как отметил глава профильного комитета парламента, Министерство финансов сейчас работает над увеличением доходов государственной казны. Планируется наполнить бюджет 44 млрд гривен. С этой целью намерены:
- увеличить размер военного сбора;
- ввести военный сбор для физлиц-предпринимателей (ФЛП);
- ввести военный сбор для юридических плательщиков единого налога;
- ввести военный сбор для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.
По словам народного депутата, ведомство уже наработало целый комплекс предложений, которые позволят увеличить ежегодные поступления в госбюджет на десятки миллиардов гривен.
"И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", — заявил нардеп.
Гетманцев не уточнил, с какой именно суммы и какой процент хотят взимать с предпринимателей.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторым украинским гражданам грозят крупные штрафы и конфискация имущества от Налоговой службы в 2024 году. Речь идет о наказаниях, предусмотренных для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
Также мы рассказывали, что в Украине будут введены налоги для богатых. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.
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