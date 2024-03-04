Курс валют на 5 березня — банки підвищили ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку продовжує зростати. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти також встановлено на вищому рівні на вівторок, 5 березня.

Про це свідчать дані Центробанку та моніторингових сайтів.

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За інформацією регулятора, встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,31 грн (+0,16);

євро — 41,54 грн (+0,28);

злотий — 9,61 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, вартість долара продовжила зростання на українському готівковому ринку. Долар купують за 38,13 грн (+0,10), продають за 38,65 грн (+0,10). Євровалюта у купівлі коштує 41,21 грн (+0,06), у продажу — 42,01 грн (+0,05).

У ПриватБанку курс долара зріс до 38,00 грн (+0,05), під час продажу — до 38,60 грн (+0,05). У Правекс-банку коштує 38,25 грн (+0,05) у купівлі, 38,65 грн (+0,05) — у продажу. В Ощадбанку долар коштує у купівлі 38,15 грн (0,00), у продажу — 38,70 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляється на сайті Minfin, в обмінних пунктах американська валюта не змінилась у вартості. Долар купують за 38,50 грн (0,00), продають за 38,60 грн (0,00). Євровалюту купують за 41,84 грн (+0,09), продають за 41,99 грн (+0,04).

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Нагадаємо, в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.

Також ми писали, що українці різко скоротили купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Громадяни купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.