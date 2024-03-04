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Українці різко скоротили купівлю валюти в банках — що відомо

4 березня 2024 14:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Обмін валют — українці різко скоротили купівлю доларів у банках
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українське населення різко скоротило купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Громадяни купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Зниження обсягів купівлі валюти

За даними НБУ, українці минулого місяця продали 1,394 млрд доларів (в еквіваленті), а придбали 2,219 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив 824,5 млрд доларів.

Водночас, зниження обсягу купівлі проти січня становило 25,3%. Тоді громадяни побили рекорд за 11 років, придбавши 1,103 млрд доларів. При цьому курс долара у лютому зростав.

Загалом за 2023 рік українці продали 18,2 млрд, а купили 23 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив 4,79 млрд доларів.

Зауважимо, що громадяни встановили рекорд за купівлею валюти у грудні 2023-го. Тоді чиста купівля становила 1,026 млрд доларів. Більше було лише в листопаді 2012-го — тоді обсяг чистої купівлі становив 1,523 млрд доларів. При цьому курс долара наприкінці минулого року зріс у продажу із 37,6 до 39,05 грн.

За інформацією сайту Kurs, станом на початок березня долара продовжує зростати на готівковому ринку: коштує у купівлі 38,03 грн (+0,02), у продажу — 38,57 грн (+0,03). В обмінниках валюта теж подорожчала: у купівлі коштує 38,50 грн (+0,10), у продажу — 38,60 грн (+0,11). За даними Нацбанку, офіційний курс долара затверджений на такому рівні  — 38,15 грн (+0,11).

 

обмін валют
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" зробила важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.

Також повідомлялося, що в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди.

НБУ
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долар
валюта
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